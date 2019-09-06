TCL готовит смартфон Plex с улучшенными камерами и дисплеем, а также модели в складном корпусе и с поддержкой 5G





Как сообщает ресурс The Verge, компания TCL намерена выпустить в этом году новый смартфон Plex. Он появится на рынке Европы по цене €329. Что интересно, эта модель не будет относиться к брендам Blackberry и Alcatel, которые принадлежат компании.

TCL Plex станет устройством среднего уровня. При его разработке основное внимание уделено двум аспектам: дисплею и камере. Устройство получило тройную камеру. Главный модуль основан на 48-мегапиксельном сенсоре Sony. Также предусмотрены 16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный модуль, предназначенный для съёмки в условиях слабого освещения. Для такой съёмки создан «передовой сенсор с большими пикселями 2,9 мкм», различные алгоритмы для снижения шумов и специальный режим Super Night Mode.

Дисплей смартфона Plex выполнен на базе собственной 6,53-дюймовой LCD панели с разрешением Full HD+. В левом верхнем углу имеется сквозное отверстие для фронтальной камеры. Как заявляет производитель, благодаря специальному режиму NXTVISION дисплей обеспечивает улучшенную цветопередачу, резкое и контрастное изображение без чрезмерного экспонирования. Также предусмотрен режим улучшения изображения с SDR до HDR в режиме реального времени.

Что касается прочих характеристик смартфона, то он получил процессор Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флэш-памяти и слот для установки карты памяти microSD ёмкостью до 256 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 3820 мАч. В устройстве интегрированы 3,5-миллиметрвоый звуковой разъём для подключения наушников и модуль беспроводной связи Bluetooth 5.0. В компании заявляют о возможности под названием Super Bluetooth, которая позволяет подключать до четырёх Bluetooth колонок или наушников одновременно.

Отмечается, что выпуск Plex станет первым этапом в рамках долгосрочной мобильной стратеги. Компания также занимается разработкой складного смартфона и уже продемонстрировала прототип такого устройства. Правда, она пока не торопится с его выводом на рынок. Также был показан прототип дисплея с закругленными боковыми гранями, аналогично решению Vivo Waterfall. Кроме того, в планах компании значится выпуск смартфона с поддержкой связи 5G. Как ожидается, эти устройства могут выйти на рынок уже в 2020 году. Однако более подробные сведения о грядущих смартфонах TCL пока не сообщаются.

Источник: The Verge