Техноблогер-миллионник говорит, что Google не пригласила его на презентацию Pixel 9 после «резкой, но честной» критики Pixel 8

Арум Майни, который руководит в YouTube каналом Mrwhosetheboss, жалуется, что Google проигнорировала его и не прислала приглашение на презентацию Pixel 9 — несмотря на то, что за его страницей, посвященной технологическим новинкам, следят более 19 млн человек.

Блогер обнародовал сообщение в Twitter, отвечая на вопросы подписчиков, которые интересовались, почему у него до сих пор нет обзора, тогда как такие каналы, как MKBHD и Dave2D, давно загрузили свои.

For those of you asking for our Google Pixel review…

We didn’t get an invite to the Google Pixel event this year. Reached out to multiple different Google contacts and not heard anything back

We were critical of the last-gen Pixel devices, but that

shouldn’t be a reason to…

— Arun Maini (@Mrwhosetheboss) August 15, 2024