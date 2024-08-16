Техноблогер-миллионник говорит, что Google не пригласила его на презентацию Pixel 9 после «резкой, но честной» критики Pixel 8

Арум Майни, который руководит в YouTube каналом Mrwhosetheboss, жалуется, что Google проигнорировала его и не прислала приглашение на презентацию Pixel 9 — несмотря на то, что за его страницей, посвященной технологическим новинкам, следят более 19 млн человек.

Блогер обнародовал сообщение в Twitter, отвечая на вопросы подписчиков, которые интересовались, почему у него до сих пор нет обзора, тогда как такие каналы, как MKBHD и Dave2D, давно загрузили свои.

For those of you asking for our Google Pixel review… We didn’t get an invite to the Google Pixel event this year. Reached out to multiple different Google contacts and not heard anything back We were critical of the last-gen Pixel devices, but that

shouldn’t be a reason to… — Arun Maini (@Mrwhosetheboss) August 15, 2024

Арум предполагает, что решение Google по игнорированию его канала было спланированным из-за «резкой, но честной» критики Pixel 8 и Pixel 8 Pro. В 20-минутном обзоре ютубер рассказывал, что прошлогодние флагманы не такие безупречные, какими их представляла Google — в частности в том, что касалось генеративного искусственного интеллекта. Функции были доступны через облако, а следовательно требовали активного подключения к Интернету в моменты, когда ими было бы необходимо воспользоваться.

Арум отметил, что не удалял обзор, поскольку его мнение не изменилось и все еще надеется на адекватное объяснение от Google:

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«В этом году я не получил приглашение на событие Pixel. Связался с несколькими контактами в Google, но ответа нет. Я критиковал предыдущие флагманы, но это не должно было стать причиной игнорира. Я отстаиваю свою критику, которую следует рассматривать только как шанс улучшить продукт».

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