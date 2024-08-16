Новости WTF 16.08.2024 в 13:06 comment views icon

Техноблогер-миллионник говорит, что Google не пригласила его на презентацию Pixel 9 после «резкой, но честной» критики Pixel 8

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Техноблогер-миллионник говорит, что Google не пригласила его на презентацию Pixel 9 после «резкой, но честной» критики Pixel 8

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Арум Майни, который руководит в YouTube каналом Mrwhosetheboss, жалуется, что Google проигнорировала его и не прислала приглашение на презентацию Pixel 9 — несмотря на то, что за его страницей, посвященной технологическим новинкам, следят более 19 млн человек.

Блогер обнародовал сообщение в Twitter, отвечая на вопросы подписчиков, которые интересовались, почему у него до сих пор нет обзора, тогда как такие каналы, как MKBHD и Dave2D, давно загрузили свои.

Арум предполагает, что решение Google по игнорированию его канала было спланированным из-за «резкой, но честной» критики Pixel 8 и Pixel 8 Pro. В 20-минутном обзоре ютубер рассказывал, что прошлогодние флагманы не такие безупречные, какими их представляла Google — в частности в том, что касалось генеративного искусственного интеллекта. Функции были доступны через облако, а следовательно требовали активного подключения к Интернету в моменты, когда ими было бы необходимо воспользоваться.

Арум отметил, что не удалял обзор, поскольку его мнение не изменилось и все еще надеется на адекватное объяснение от Google:

Онлайн-курс "Чистий код та патерни проєктування" від robot_dreams.
Прискорюйте й спрощуйте процес розробки. Під менторством лектора з 20-річним досвідом ви навчитеся застосовувати 30+ патернів, опануєте рефакторинг і принципи чистого коду.
Детальніше

«В этом году я не получил приглашение на событие Pixel. Связался с несколькими контактами в Google, но ответа нет. Я критиковал предыдущие флагманы, но это не должно было стать причиной игнорира. Я отстаиваю свою критику, которую следует рассматривать только как шанс улучшить продукт».

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить