«Тель-Авив — Киев Смарт Сити Акселератор». КГГА и Kyiv Smart City запускают самый большой акселератор проектов по развитию умного городского пространства в Украине





КГГА совместно с Kyiv Smart City и ведущими компаниями Израиля (какими именно, не уточняется) запускает новую инициативу под названием «Тель-Авив — Киев Смарт Сити Акселератор». Под этим «ажурным» названием скрывается интенсивная программа по развитию технологических стартапов ранних и поздних стадий, являющаяся частью меморандума о сотрудничестве, подписанного между Киевом и Тель-Авивом в рамках прошедшего на днях мероприятия Kyiv Smart City Forum 2019. По словам организаторов, это самый большой акселератор проектов по развитию умного городского пространства в Украине.

Программа рассчитана на два месяца и совершенно бесплатная. В настоящее время организаторы собирают заявки от заинтересованных стартапов на соответствующей страничке инициативы на сайте Kyiv Smart City. Заявки будут принимать до 8 ноября, а фактический старт программы с прошедшими отбор претендентами намечен на 2 декабря.

Цель, как и в случае с любой другой такой инициативой — в ускорения этапа финализации разработки и вывода готового продукта на рынок. Программа «Тель-Авив — Киев Смарт Сити Акселератор», как отмечалось выше, нацелена на стимулирование развития инфраструктуры за счет разного рода инновационных технологичных решений. Среди приоритетных областей выделены следующие: Интернет вещей, машинное обучение и обработка больших объемов данных, экологические решения, урбанистика, экология и энергоэффективность, а также технологии для креативной экономики, финансового сектора, медицины, образования.

Участники акселератора смогут получить полезные знания и опыт по продуктовому менеджменту, фандрейзингу и корректному заполнению тендерной документации, а также рекомендации по разным аспектам разработки продукта, дизайна, маркетинга и коммуникаций. Несколько раз в неделю в Kyiv Smart City Hub, для участников программы, будут проходить лекции на разные темы со свободным входом для участников — в будущем эти материалы выложат на закрытом канале в видео-формате. Также запланированы выездные лекции и экскурсии в КГГА и на коммунальные предприятия. За два месяца доработанные инновационные проекты должны быть представлены на финальной презентации программы, в ходе которой жюри определит три лучших решения акселератора.

Важно отметить, что акселератор не является инвестиционным фондом и не гарантирует стопроцентное внедрение проектов в городе. Это просто хорошая возможность улучшить свой продукт, получить от города технические ресурсы и экспертную помощь для ускорения процесса финализации продукта и его запуска. Проект будет продвигаться в каналах коммуникации Kyiv Smart City и по партнерской сети.

Отметим, что это первая и наверняка не последняя такая инициатива. В начале года КГГА была схожая инициатива «AI for Kyiv» («Искусственный интеллект для Киева») для ускорения развития «умной» инфраструктуры и сервисов в столице.

Источник: Kyiv Smart City