Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, за который сам мессенджер никакой ответственности нести не будет

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Объявляя новые конкурсы для разработчиков с суммарным призовым фондом более $1 млн в конце прошлого месяца, популярный мессенджер Telegram впервые упомянул блокчейн-платформу TON, о которой мы уже писали не раз. Официальный запуск криптовалюты Telegram должен состояться до конца месяца. И вот вчера появились новые официальные подробности, разработчики опубликовали правила использования криптовалютного кошелька Grams Wallet.

Как следует из опубликованного документа, криптовалютный кошелек Grams Wallet станет частью приложения Telegram. Кроме того, планируется выпуск отдельного приложения Grams Wallet.

В правилах прописано следующее:

Пользователи Grams Wallet должны быть старше 18 лет и не должны находится под санкциями или проживать в странах, к которым применены санкции. Авторы не конкретизируют, какого рода санкции подразумеваются.

Пользователи Grams Wallet обязаны использовать приложение только в рамках закона и будут самостоятельно решать все вопросы, касающиеся уплаты налогов.

Telegram оставляет за собой право в любое время и по любой причине отключить учетную запись или доступ пользователя к ней, а также может менять условия соглашения (новые правила вступят в силу с момента публикации).

Telegram отрицает контроль над блокчейн-платформой TON, где будут проводиться все транзакции, поэтому не дает никаких гарантий их выполнения. За транзакции на платформе может взиматься комиссия, но от Telegram она никак зависеть не будет.

Мессенджер полностью снимает с себя ответственность за убытки пользователя свыше $10, потерю данных (хранить личные данные и пароли на своих серверах мессенджер не будет) и другие возможные проблемы. Также Telegram полностью снимает с себя ответственность за любые убытки, понесенные пользователями Grams Wallet при использовании сторонних сервисов.

То есть, получается, что Telegram предлагает пользователям использовать Grams Wallet «на свой страх и риск», никакой ответственности за этот продукт компания нести не будет.

Источник: Telegram