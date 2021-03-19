Telegram запустил голосовые чаты в каналах с возможностью их сохранения в виде подкастов

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В декабре 2020-го Telegram запустил аудиоконференции в группах, а сегодня команда представила очередное обновление мессенджере, в котором распространила голосовые чаты на каналы, и сняла ограничение по количеству слушателей (теперь оно неограниченно).

Беседы в прямом эфире теперь могут одновременно слушать миллионы людей — благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией. По крайней мере, так считают в компании.

Чтобы создать голосовой чат, администратор должен перейти в профиль канала или группы, нажать на троеточие (⋮) и выбрать пункт «Начать голосовой чат».

Администраторы также могут включить запись чата, чтобы потом поделиться им с подписчиками, которые пропустили прямой эфир. По завершении аудиофайл появится в чате с сохраненными сообщениями. Участники могут узнать о том, что чат записывается, по красной точке рядом с его названием.

Любой слушатель может подать запрос, чтобы выступить в качестве спикера, но решение остается за администраторами — они могут посмотреть, кто попросил слово, прочитав информацию «О себе» возле каждого участника.

Администраторы публичных групп и каналов могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей — первым не придется ждать, пока им разрешат включить микрофон, а отдельной ссылкой для слушателей можно делиться в сообществах с заинтересованной аудиторией.

Присоединиться к голосовому чату в канале можно не только от собственного имени, но и от имени одного из своих каналов, чтобы избежать лишнего внимания к своей личности.

Среди прочих улучшений — возможность отменить пересылку и выбрать другой чат, перезапуск длинных голосовых сообщений с места, на котором оно было прервано, и новые жесты на Android (можно выбрать действие при смахивании влево в списке чатов: закрепить чат, пометить его как прочитанный, архивировать, выключить уведомления или удалить).