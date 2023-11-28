Телеканал FX взял Тимоти Олифанта на главную роль сериала «Чужой». Ридли Скотт – продюсер

Тимоти Олифант воссоединяется с шоуранером Ноа Хоули и телеканалом FX, подписав контракт на главную роль в предстоящем сериале «Чужой». Олифант, появившийся в 4 сезоне другого сериала Хоули «Фарго», сыграет с Сидни Чендлер в сериальном приквеле к фильмам франшизы «Чужой», сообщают источники Deadline.

Подробности о персонаже не разглашаются. Есть слухи, что он сыграет Кирша, синтетика, выступающего в роли наставника и тренера для Венди (Чендлер), являющейся гибридом, мета-человека, имеющим мозг и сознание ребенка, но тело взрослого человека.

Кроме Чендлера, Олифант присоединяется к основному актерскому составу, куда также входят Алекс Лоутер в роли солдата по имени Си Джей, Сэмюэл Бленкин в роли Боя Кавалера, генерального директора, а также Эсси Дэвис в роли Дамы Сильвии, Адарш Гурав в роли Слифли и Клифли в роли Тутлза.

Новый сериал «Чужой», продюсером которого является Ридли Скотт, разворачивается ко временам персонажа Рипли от Сигурни Вивер и является хронологически первой историей франшизы, действие которой происходит на Земле, примерно через 70 лет от нашего времени.

Производство сериала началось в Таиланде 19 июля, спустя четыре дня после начала стачки актеров, без участия членов SAG-AFTRA, в том числе Чендлер. Съемки длились более месяца с актерами, связанными с британским профсоюзом Equity.

Производство планируется возобновить в начале 2024 года, скорее всего, в январе.

У меня есть немного отснятого материала. Кое-что с первого часа было снято до того, как нам пришлось остановиться. С этим материалом можно поиграть и смонтировать. с нетерпением жду возвращения. – сказал Хоули.

Все сценарии «Чужого» были завершены до того, как в мае была объявлена ​​забастовка WGA. Олифант был постоянным сотрудником FX в последние полтора десятилетия. Он был главным исполнителем главной роли в многосерийной драме Justified («Оправданный»), а недавно сыграл главную роль и выступил исполнительным продюсером сериального продолжения Justified: City Primeval. Кроме главной эпизодической роли в 4-м сезоне «Фарго», Олифант также снимался во 2-м сезоне сериала Damages на телеканале FX.