Телескоп «Кеплер» приостанавливает свою миссию из-за отсутствия топлива. Аппарат перевели в спящий режим

Запасы топлива у орбитального телескопа «Кеплер», легендарного охотника за экзопланетами, уже практически на нуле. В связи с этим космическая обсерватория NASA была введена в режим гибернации. Это означает, что телескоп на какое-то время прекратит свою работу.

На прошлой неделе в NASA отрапортовали, что переводят «Кеплер» в безопасный режим до 2 августа, поскольку его системы показали снижение уровня давления топлива. 12 мая 2018 года «Кеплер» приступил к 18-й наблюдательной кампании в рамках расширенной миссии K2. На этот раз целью телескопа стал участок неба в направлении созвездия Рака, за которым он уже наблюдал в 2015 году. Последние собранные обсерваторией данные позволят астрономам подтвердить кандидатов в экзопланеты, которые были обнаружены ранее, а также открыть новые экзопланеты. Поэтому приоритетной задачей для NASA на текущий момент является получение этих данных.

Чтобы передать информацию на Землю, специалисты NASA разбудят космический аппарат и попытаются направить его антенну в сторону нашей планеты для соединения с Сетью дальней космической связи NASA. Если манёвр удастся, и загрузка данных окажется успешной, «Кеплер» приступит к 19-й наблюдательной кампании с оставшимся топливом. Она станет последней в его истории.

«Кеплер» и ранее оказывался в состоянии гибернации, сталкиваясь с серьёзными проблемами в течение девяти лет. В апреле 2016 года в NASA зафиксировали аварийное состояние аппарата, но контроль над телескопом был вскоре восстановлен.

Американское аэрокосмическое агентство уже запустило преемника «Кеплера» – телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Его запуск состоялся 18 апреля 2018 года на ракете-носителе Falcon 9, и уже через месяц аппарат сделал свой первый снимок звёздного неба. TESS будет искать экзопланеты на расстоянии не более, чем 200 световых лет от Земли, а его оборудование позволяет охватить участок неба в 400 раз больше, чем «Кеплер».

Источник: NASA