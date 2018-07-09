Телескоп «Кеплер» приостанавливает свою миссию из-за отсутствия топлива. Аппарат перевели в спящий режим
Запасы топлива у орбитального телескопа «Кеплер», легендарного охотника за экзопланетами, уже практически на нуле. В связи с этим космическая обсерватория NASA была введена в режим гибернации. Это означает, что телескоп на какое-то время прекратит свою работу.
На прошлой неделе в NASA отрапортовали, что переводят «Кеплер» в безопасный режим до 2 августа, поскольку его системы показали снижение уровня давления топлива. 12 мая 2018 года «Кеплер» приступил к 18-й наблюдательной кампании в рамках расширенной миссии K2. На этот раз целью телескопа стал участок неба в направлении созвездия Рака, за которым он уже наблюдал в 2015 году. Последние собранные обсерваторией данные позволят астрономам подтвердить кандидатов в экзопланеты, которые были обнаружены ранее, а также открыть новые экзопланеты. Поэтому приоритетной задачей для NASA на текущий момент является получение этих данных.
Чтобы передать информацию на Землю, специалисты NASA разбудят космический аппарат и попытаются направить его антенну в сторону нашей планеты для соединения с Сетью дальней космической связи NASA. Если манёвр удастся, и загрузка данных окажется успешной, «Кеплер» приступит к 19-й наблюдательной кампании с оставшимся топливом. Она станет последней в его истории.
«Кеплер» и ранее оказывался в состоянии гибернации, сталкиваясь с серьёзными проблемами в течение девяти лет. В апреле 2016 года в NASA зафиксировали аварийное состояние аппарата, но контроль над телескопом был вскоре восстановлен.
Американское аэрокосмическое агентство уже запустило преемника «Кеплера» – телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Его запуск состоялся 18 апреля 2018 года на ракете-носителе Falcon 9, и уже через месяц аппарат сделал свой первый снимок звёздного неба. TESS будет искать экзопланеты на расстоянии не более, чем 200 световых лет от Земли, а его оборудование позволяет охватить участок неба в 400 раз больше, чем «Кеплер».
Источник: NASA
- Телескоп «Кеплер» был запущен в марте 2009 года для поиска экзопланет.
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- В мае 2012 года у «Кеплера» вышел из строя один из четырех двигателей, позволяющих ориентировать аппарат в пространстве. В июле 2013 года отказал второй двигатель, после чего основная миссия была свернута, но в 2014 году NASA продлило миссию телескопа еще на три года.
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- В марте 2018 года стало известно, что у легендарного охотника за экзопланетами заканчивается топливо и его дни сочтены.