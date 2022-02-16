Телескоп NASA IXPE прислал первые научные снимки — на них запечатлены остатки звезды, взорвавшейся около 300 лет назад

Ко Дню святого Валентина космический телескоп NASA по исследованию рентгеновской поляриметрии Метод физических исследований, основанный на измерении степени поляризации света и угла поворота плоскости поляризации света при прохождении его через оптически активные вещества. (Imaging X-Ray Polarimetry Explorer или IXPE), который 9 декабря 2021 года вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9, прислал первые изображения. Снимки подтвердили, что спустя более двух месяцев ввода в эксплуатацию все инструменты работают исправно. Объектом научного изучения обсерватории IXPE стала Кассиопея А (Cas A), объект, состоящий из остатков звезды, взорвавшейся в 17 веке. Ударные волны взрыва нагрели окружающий газ до высоких температур и ускорили частицы космических лучей, образовав облако, светящееся в рентгеновском свете. Другие телескопы уже изучали Кассиопею А, но IXPE позволит исследователям увидеть ее по-новому, сообщили в NASA.

На фото насыщенный пурпурный цвет остатка сверхновой соответствует более высокой интенсивности рентгеновского излучения, наблюдаемого с помощью IXPE. На него наложили данные высокоэнергетического рентгеновского излучения (синий цвет), полученные рентгеновской обсерваторией «Чандра» (Chandra) и IXPE с различными типами детекторов. Ниже — снимок, сделанный только IXPE.

Ученые только приступили к изучению данных поляриметрии. Они рассчитывают впервые увидеть, как степень поляризации меняется в остатке сверхновой диаметром около 10 световых лет. Ранее «Чандра» показала, что в центре Кассиопеи А находится компактный объект, который может быть черной дырой или нейтронной звездой.

Космическая обсерватория IXPE является первой, посвященной изучению поляризации рентгеновских лучей, исходящих от различных экстремальных и загадочных объектов Вселенной: это черные дыры и искривленное пространство-время вокруг них, пульсары, магнетары, особый вид туманностей — плерионы.