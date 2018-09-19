Телескоп TESS передал на Землю изображение первого света, сделанное при помощи всех четырех камер

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Космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), позиционируемый в качестве частичной замены знаменитого охотника за экзопланетами «Кеплера», который вот-вот уйдет в сумрак вечной тьмы, на этой неделе передал на Землю изображение первого света.

Для справки, в астрономии термин первый свет (first light) означает первое использование нового инструмента для создания астрономического изображения после того, как он был построен.

Напомним, первый тестовый снимок TESS прислал еще в мае, хотя формально приступил к работе только в конце июля, причем незадолго до начала научной миссии он случайно сфотографировал комету C/2018 N1. Что касается нового тестового изображения, оно было сделано 7 августа при помощи всех четырех камер телескопа в ходе 30-минутного наблюдения за участком неба в южном полушарии. До этого TESS снимал только на одну камеру. То есть, новый снимок демонстрирует полностью весь охват поля зрения телескопа.

В полном разрешении снимок можно посмотреть по этой ссылке.

На изображении можно увидеть участки двенадцати созвездий, от Козерога до Живописца, а также Большое и Малое Магеллановые Облака — ближайшие к нам неправильные галактики, являющиеся спутниками Млечного Пути. Над Малым Магеллановым Облаком различимо крупное шаровое звездное скопление 47 Tукана, а самые яркие звезды на изображении это Бета Журавля и R Золотой Рыбы, сигналы от которых создают эффект блуминга на кадрах.

В дальнейшем новые данные обсерватория будет передавать на Землю каждые 13,5 дней. В течение первого года работы TESS будет изучать 13 секторов, составляющих южное небо, а затем обратит свой взор на 13 секторов северного неба.

В 2019 году в помощь TESS будет запущен телескоп CHEOPS, принадлежащий Европейскому космическому агентству. Он займется изучением уже открытых, в том числе и с помощью TESS, экзопланет.

Источник: NASA и N+1