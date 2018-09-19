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Телескоп TESS передал на Землю изображение первого света, сделанное при помощи всех четырех камер
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Телескоп TESS передал на Землю изображение первого света, сделанное при помощи всех четырех камер

Телескоп TESS передал на Землю изображение первого света, сделанное при помощи всех четырех камер

Космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), позиционируемый в качестве частичной замены знаменитого охотника за экзопланетами «Кеплера», который вот-вот уйдет в сумрак вечной тьмы, на этой неделе передал на Землю изображение первого света.

Для справки, в астрономии термин первый свет (first light) означает первое использование нового инструмента для создания астрономического изображения после того, как он был построен.

Напомним, первый тестовый снимок TESS прислал еще в мае, хотя формально приступил к работе только в конце июля, причем незадолго до начала научной миссии он случайно сфотографировал комету C/2018 N1. Что касается нового тестового изображения, оно было сделано 7 августа при помощи всех четырех камер телескопа в ходе 30-минутного наблюдения за участком неба в южном полушарии. До этого TESS снимал только на одну камеру. То есть, новый снимок демонстрирует полностью весь охват поля зрения телескопа.

В полном разрешении снимок можно посмотреть по этой ссылке.

На изображении можно увидеть участки двенадцати созвездий, от Козерога до Живописца, а также Большое и Малое Магеллановые Облака — ближайшие к нам неправильные галактики, являющиеся спутниками Млечного Пути. Над Малым Магеллановым Облаком различимо крупное шаровое звездное скопление 47 Tукана, а самые яркие звезды на изображении это Бета Журавля и R Золотой Рыбы, сигналы от которых создают эффект блуминга на кадрах.

В дальнейшем новые данные обсерватория будет передавать на Землю каждые 13,5 дней. В течение первого года работы TESS будет изучать 13 секторов, составляющих южное небо, а затем обратит свой взор на 13 секторов северного неба.

В 2019 году в помощь TESS будет запущен телескоп CHEOPS, принадлежащий Европейскому космическому агентству. Он займется изучением уже открытых, в том числе и с помощью TESS, экзопланет.

Источник: NASA и N+1

  • Телескоп был запущен в космос 19 апреля 2018 года ракетой Falcon 9 компании SpaceX. Он предназначен для поиска экзопланет методом транзитной фотометрии – отслеживание изменения яркости излучаемого звездой света при прохождении по ее диску планеты.
  • TESS оснащен четырьмя отдельными телескопами с матрицами разрешением 16,8 мегапикселей, каждый из которых имеет поле зрения 24 на 24 градуса. Основные цели телескопа — яркие звезды и их системы, удаленные от Земли на расстояние от 30 до 300 световых лет.
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