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tELONphone – Илон Маск допускает выпуск смартфона, если Apple и Google запретят Twitter в своих магазинах приложений

tELONphone – Илон Маск допускает выпуск смартфона, если Apple и Google запретят Twitter в своих магазинах приложений

Изменение отношения компаний к Twitter под давлением общественности теоретически может привести к тому, что Apple и Google удалят программу из App Store и Google Play. Если случится худшее, у владельца Твиттера Илона Маска есть экстремальное решение: создать совершенно новый смартфон.

Маск воплотил свое желание сделать Twitter бастионом свободы слова, введя менее жесткую модерацию и восстановив возможность писать твиты для Дональда Трампа, Канье Уэста и Джордана Петерсона. Более того, Маск хочет монетизировать контент в Твиттере, делая его похожим на OnlyFans.

Проблема, которая привлекла внимание общественности и отпугнула рекламодателей, состоит в том, что созданная по таким критериям среда общения многим кажется слишком «токсичной». Часть рекламодателей приостановили размещение на платформе на платформе с тех пор, как Маск пришел к власти. Опасение удаления приложения Twitter из магазинов Google Play и Apple App связано и с ожидаемым ростом «токсичности».

Действительно ли Twitter может быть запрещен в магазинах приложений? Это не выходит за рамки возможного, особенно когда речь идет об Apple, чьи правила безопасности в первую очередь запрещают «расстраивающий или оскорбительный контент». Исполнительный директор Apple Фил Шиллер недавно удалил свою учетную запись на платформе после того, как Маск пожаловался на сборы в App Store, назвав их «скрытым 30-процентным налогом в интернете».

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Консервативный подкастер Лиз Уилер поинтересовалась: «Человеку, строящему ракеты для полетов на Марс, не составит труда [создать] глупый маленький смартфон, верно?»

Уилер опубликовала в Твиттере опрос, в котором спрашивала, захотят ли люди купить такой «tELONphone». Примерно половина из более чем 130 тыс. участников проголосовали «за». Уиллер написала, что «половина страны с радостью отказалась бы от предвзятых, шпионящих [за пользователями] iPhone и Android».

Маск ответил: «Я, конечно, надеюсь, что до этого не дойдет, но да, если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон».

Самому богатому человеку в мире в ситуации с тяжелым финансовым положением Twitter, скорее всего, не хватит ресурсов для создания собственного смартфона. Построение жизнеспособной и популярной альтернативы экосистемам Android и Apple – непростая задача, независимо от того, сколько пользователей мобильных устройств любят Твиттер и не любят слежку.

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Источник: TechSpot


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