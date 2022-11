tELONphone – Илон Маск допускает выпуск смартфона, если Apple и Google запретят Twitter в своих магазинах приложений

Изменение отношения компаний к Twitter под давлением общественности теоретически может привести к тому, что Apple и Google удалят программу из App Store и Google Play. Если случится худшее, у владельца Твиттера Илона Маска есть экстремальное решение: создать совершенно новый смартфон.

Маск воплотил свое желание сделать Twitter бастионом свободы слова, введя менее жесткую модерацию и восстановив возможность писать твиты для Дональда Трампа, Канье Уэста и Джордана Петерсона. Более того, Маск хочет монетизировать контент в Твиттере, делая его похожим на OnlyFans.

Проблема, которая привлекла внимание общественности и отпугнула рекламодателей, состоит в том, что созданная по таким критериям среда общения многим кажется слишком «токсичной». Часть рекламодателей приостановили размещение на платформе на платформе с тех пор, как Маск пришел к власти. Опасение удаления приложения Twitter из магазинов Google Play и Apple App связано и с ожидаемым ростом «токсичности».

Действительно ли Twitter может быть запрещен в магазинах приложений? Это не выходит за рамки возможного, особенно когда речь идет об Apple, чьи правила безопасности в первую очередь запрещают «расстраивающий или оскорбительный контент». Исполнительный директор Apple Фил Шиллер недавно удалил свою учетную запись на платформе после того, как Маск пожаловался на сборы в App Store, назвав их «скрытым 30-процентным налогом в интернете».

Уилер опубликовала в Твиттере опрос, в котором спрашивала, захотят ли люди купить такой «tELONphone». Примерно половина из более чем 130 тыс. участников проголосовали «за». Уиллер написала, что «половина страны с радостью отказалась бы от предвзятых, шпионящих [за пользователями] iPhone и Android».

If Apple & Google boot Twitter from their app stores, @elonmusk should produce his own smartphone. Half the country would happily ditch the biased, snooping iPhone & Android. The man builds rockets to Mars, a silly little smartphone should be easy, right?

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone

