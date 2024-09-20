Tencent показала ИИ GameGen-O для создания игр — модель учили на The Witcher 3, GTA V и Cyberpunk 2077

Китайская компания Tencent представила проект по созданию игровых движков с помощью ИИ. GameGen-O учился на The Witcher 3, GTA V Cyberpunk 2077.

Возможности искусственного интеллекта растут почти угрожающими темпами. Генерация изображений, видеоматериалов и фанатский дубляж — уже привычное дело. Однако Tencent пошла еще дальше и опубликовала проект по широкому применению ИИ в создании игр

Как отмечал официальный сайт (на момент написания новости страница отсутствует), GameGen-O позволяет генерировать много высококачественных элементов, таких как персонажи, динамическая среда, сложные действия и события. Цель проекта заключается в том, чтобы улучшить и упростить процесс создания игр, уменьшая время и затраты на разработку.

Модель использовала данные «более 100 игр нового поколения с открытым миром» для обучения. Среди них The Witcher 3: Wild Hunt, GTA V, Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed: Valhalla. Видео предлагает краткий обзор возможностей.

Из демонстрации видно, что есть еще много возможностей для совершенствования, но в перспективе это может стать важной вехой в развитии видеоигр. Не только разработчики, но и обычные пользователи смогут использовать этот инструмент, чтобы легко создавать виртуальные миры. Если эта технология будет развиваться, она может оказать значительное влияние на геймдев в целом.

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Похоже, Tencent не слишком озабочена вопросом использования контента, защищенного авторским правом. Сайт GamePressure обратился к CD Projekt RED за комментарием по этому поводу. В компании говорят, что изучают этот вопрос, но пока воздерживаются от каких-либо комментариев.

С одной стороны, подобные инструменты ИИ могли бы значительно сократить процесс разработки игр, который в случае AAA занимает много лет. С другой стороны, это может вызвать беспокойство по поводу того, что игры станут более общими и генеративными (хотя иногда люди тоже «успешно» делают это).

Источник: GamePressure