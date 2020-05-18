«Теперь 1 июня»: МВД озвучило новую дату запуска системы автоматической фиксации нарушений ПДД





После ряда переносов в Украине озвучили новую дату запуска системы автоматической фиксации нарушений ПДД. По данным Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины, это событие состоится 1 июня 2020 года.

Последняя озвученная дата — 1 мая 2020 года — была официально подтверждена МВД всего за три дня до запланированного запуска, 28 апреля 2020 года. Однако уже на следующий день в МВД решили, что в условиях строгого карантина новая система может негативно повлиять на работу определенных подразделений полиции и других организаций, которые должны обеспечивать ее работу. В результате запуск отложили «до окончания карантина».

«В связи пандемией коронавируса и продолжением карантина запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения, которая должна была заработать с 1 мая 2020 года, перенесен на 1 июня. Стоит заметить, что для того, чтобы система заработала, команда специалистов провела все необходимые работы. В том, что система автоматической фотовидеофиксации дорожного движения заработает вовремя и без сбоев, нет никаких сомнений. Как только завершится карантин, она в сотрудничестве с МВД будет запущена в действие» — отметили в Госагентстве.

В частности, на дорогах Киевской области было установлено 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ), еще 20 камер установили в столице. По заявлению порлиции все КАФы расположены в местах, где чаще всего случаются ДТП. Кроме того, до 1 июня будет установлено 5 КАФ-ов во Львовской области. До конца года запланировано приобрести еще 220 таких комплексов автоматической фиксации. Также уже полностью готово программное обеспечение и все, что нужно для работы центра обработки данных, включая обустройство рабочих мест.

Напомним, что внедрить систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах Кабмин распорядился еще конце 2018 года, но с тех пор ее запуск неоднократно переносили. 12 марта в Киеве состоялась торжественная церемония подключения первых 20 камер. С тех пор система работает в тестовом режиме — нарушения фиксируются, но штрафы по ним не выписываются.

Источник: Госагентство инфраструктурных проектов Украины