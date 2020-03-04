Арсен Аваков анонсировал запуск системы видеофиксации нарушений ПДД «в ближайшие дни». Первые 45 дней она будет работать в режиме предупреждения, затем начнет выписывать штрафы

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что до запуска системы автоматической видеофиксации нарушений ПДД остаются считанные дни.

По его словам уже полностью завершен период технического подготовки, готовы все необходимые законодательные и подзаконные акты. В данный момент МВД проводит последние технические тесты.

В ближайшие дни будет дан старт переходному периоду – первые 45 дней камеры фотовидеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения. Затем будет запущена полная процедура штрафов и наказаний с увеличением количества камер по всей стране.

«Вы к этому готовы? Надеюсь, что – да! Это немного дискомфортно после десятилетий «вольницы» – но это единственный путь для сокращения количества гибели людей на дорогах. Ко мне на стол регулярно ложится ужасающая статистика – на дорогах страны гибнет от 38 до 50 человек в неделю! Только силами патрульных полицейских эту проблему не решить – нужна воля общества и внедрение действенных механизмов контроля. Задумайтесь: на дорогах Украины в 2019 году погибло 3454 человека!!! Больше, чем на войне! С этим нельзя мириться! Включайтесь! Coming soon!» — отметил Арсен Аваков.

Напомним, что недавно МВД Украины показало, как выглядит киевский центр обработки данных системы видеофиксации нарушений ПДД.

Ранее в МВД сообщили, что сначала система автоматической видеофиксации будет распознавать только нарушения скоростного режима, затем правила проезда перекрестков, затем соблюдение полос движения, парковки и т.д.

В свою очередь власти Киева заявили, что хотят создать собственную современную систему видеофиксации нарушений ПДД совместно с частным партнером за сумму порядка $24 млн.

Источник: Арсен Аваков