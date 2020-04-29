Давайте уже после карантина. МВД снова отложило запуск автоматической фиксации нарушений ПДД
1 мая должна была полноценно заработать система видеофиксации нарушений ПДД, но этого не случится. Да, МВД переносит запуск системы, снова. Причина тому, конечно же, коронавирус, а точнее действующий в Украине режим карантина.
В соответствущем заявлении пресс-службы МВД говорится, что ограничения, введенные в рамках режима карантина, влияют на работу определенных подразделений полиции и других организаций, которые должны обеспечивать работу системы.
Новую дату запуска в ведомстве не называют, отмечая лишь, что это произойдет после отмены строго карантина.
«Поэтому в МВД принято решение о переносе запуска системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина».
из сообщения пресс-службы МВД в Facebook
Напомним, что внедрить систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах Кабмин распорядился еще конце 2018 года, но с тех пор ее запуск неоднократно переносили. 12 мая в Киеве состоялась торжественная церемония подключения первых 20 камер. С тех пор система работаетм тестовом режиме — нарушения фиксируются, но штрафы по ним не выписываются.
Источник: МВД