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Давайте уже после карантина. МВД снова отложило запуск автоматической фиксации нарушений ПДД

Давайте уже после карантина. МВД снова отложило запуск автоматической фиксации нарушений ПДД

Давайте уже после карантина. МВД снова отложило запуск автоматической фиксации нарушений ПДД


1 мая должна была полноценно заработать система видеофиксации нарушений ПДД, но этого не случится. Да, МВД переносит запуск системы, снова. Причина тому, конечно же, коронавирус, а точнее действующий в Украине режим карантина.

В соответствущем заявлении пресс-службы МВД говорится, что ограничения, введенные в рамках режима карантина, влияют на работу определенных подразделений полиции и других организаций, которые должны обеспечивать работу системы.

Новую дату запуска в ведомстве не называют, отмечая лишь, что это произойдет после отмены строго карантина.

«Поэтому в МВД принято решение о переносе запуска системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина».

из сообщения пресс-службы МВД в Facebook

Напомним, что внедрить систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах Кабмин распорядился еще конце 2018 года, но с тех пор ее запуск неоднократно переносили. 12 мая в Киеве состоялась торжественная церемония подключения первых 20 камер. С тех пор система работаетм тестовом режиме — нарушения фиксируются, но штрафы по ним не выписываются.

Источник: МВД

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