Дождались. В Киеве заработала система видеофиксации нарушений ПДД, «письма счастья» со штрафами начнут приходить с 1 мая

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В конце 2018 года Кабмин одобрил введение системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах (не путать с камерами контроля скорости TruCam). И вот это наконец произошло — сегодня состоялась торжественная церемония запуска аналитического центра безопасности дорожного движения. Одновременно в Киеве заработали первые 20 камер.

Напомним, что недавно МВД Украины показывало, как выглядит этот самый киевский центр обработки данных системы видеофиксации нарушений ПДД.

На открытии центра присутствовали президент Владимир Зеленский и cоветник мэра Киева Максим Бахматов. Последний особо подчеркнул, что все система была реализована за счет денежных средств из местного бюджета Киева.

Как отмечалось выше, на сегодняшней день в Киеве установлено 20 камер; к 1 мая (именно на эту дату намечен полноценный запуск, после чего за нарушения начнут штрафовать) планируется добавить еще 30 камер, которые распределят по всей области.

Вот точные адреса установленных камер фотовидеофиксациии дорожного движения в Киеве:

— Вул. Олени Теліги, 39​

— Набережне шосе, 4 (навпроти)

— Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

— Вулиця Братиславська, 18

— Чоколівський бульвар, 24

— Північний міст (в напрямку лівого берегу)

— Північний міст (в напрямку правого берегу)

— Броварський проспект. (м. Лівобережна)

— Броварський проспект/ вул. Будівельників

— Південний міст (в напрямку лівого берегу)

— Південний міст ( в напрямку правого берегу)

— Проспект Героїв Сталінграда, 25

— Проспект Володимира Маяковського, 56

— Проспект Володимира Маяковського, 65

— Дружби народів бульвар, 27

— Дружби народів бульвар, 36

= Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ

= Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів

— Харківська площа / проспект Миколи Бажана

— Харківська площа / проспект Миколи Бажана

«Сейчас на часах только 10.50, а камеры уже зафиксировали 32 541 нарушений дорожного движения в Киеве. И это работают только 20 первых камер», — сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на мероприятии по случаю запуска системы видеофиксации нарушений ПДД.

Он также привел удручающую статистику — за 28 лет независимости в Украине в результате ДТП погибли 174 тыс. человек и еще 1,264 млн граждан получили травмы. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко от себя добавил, что, по статистике, 40% ДТП происходит именно из-за нарушений скоростного режима, подчеркнув важность автоматической видеофиксации нарушений ПДД.

Еще один примечательный статистический факт: после запуска новой Патрульной полиции в крупных городах и на дорогах государственного значения смертность снизилась на 1000 жизней в год. То есть, потенциально введение системы видеофиксации позволит существенно снизить число нарушений скоростного режима и, следовательно, сделать дороги гораздо безопаснее.

«МВД в этой программе — «мозг» системы. То есть, мы обеспечиваем ее работу, сбор и обработку данных, предоставляем информацию о зафиксированных нарушений правил дорожного движения. В то же время за приобретение, установку и обслуживание камер отвечает: в городах — местные власти, на дорогах государственного значения — Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор)», — добавил Аваков.

На первых порах система автоматической видеофиксации будет распознавать только нарушения скоростного режима, затем правила проезда перекрестков, затем соблюдение полос движения, парковки и т.д.

Вот как будет происходить обработка данных:

«Информация о зафиксированных правонарушениях попадает в систему электронной фиксации, где полицейский проверяет наличие и полноту данных об ответственном лице, транспортном средстве, соответствие номерного знака к марке и модели ТС. Данная система также будет дополнительно работать и помогать полиции в определении транспортных средств, находящихся в розыске, угоне, а также ТС с неподходящими номерными знаками. Такая информация будет передаваться и обрабатываться другими службами. Когда полицейский проверил соответствие всех данных и их массив является достаточным для того, чтобы привлечь лицо к ответственности, полицейский формирует постановление и накладывает электронную подпись. Далее постановление автоматически направляется в учреждения, печатает постановление и отправляет адресату. Эту информацию можно будет получить не только в бумажном виде, но и посмотреть в электронном кабинете водителя». Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции

Как было сказано выше, система заработает в обычном режиме с 1 мая, после чего нарушителям заказными письмами будут отправляться протоколы и штрафами за нарушения ПДД. Надо ли говорить, что штрафы будут оформляться на лицо, которое в базе МВД указано владельцем ТС.

Буквально на днях МВД запустило специальный сайт для быстрой проверки нарушений ПДД. Узнать о нарушениях и выписанных протоколах можно через сайт электронного кабинета водителя, а вскоре заработают специальные мобильные приложения (читай: «Дія») с мгновенными push-уведомлениями о нарушениях.

Источник: МВД