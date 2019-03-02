SpaceX отправила пилотируемый корабль Crew Dragon в первый полет к МКС

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После долгих лет ожиданий и неоднократных переносов этот запуск наконец-то состоялся. Считанные секунды назад со стартовой площадки комплекса LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде (оттуда ранее взлетали корабли «Аполлон» и космические шаттлы) стартовала ракета Falcon 9 B5 c демонстрационной миссией SpX-DM1 — разрабатываемый с 2013 года пилотируемый космический корабль Crew Dragon (Dragon 2) с манекеном Рипли (в честь главной героини серии фильмов «Чужой») отправился в свой первый полет к Международной космической станции (МКС). Прямая трансляция запуска ведется на каналах NASA и SpaceX в YouTube.

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Начнем с того, что это первый запуск космического корабля американского производства для астронавтов с 2011 года. Также напомним, что Crew Dragon является доработанной версией корабля Dragon, который уже не раз побывал на орбите, причем некоторые запускали по два раза.

Ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде 2 марта в 09:48 по киевскому времени.

Main engine cutoff and stage separation confirmed. Second stage engine burn underway pic.twitter.com/TY5CT14g7g — SpaceX (@SpaceX) March 2, 2019

Примерно на пятой минуте после запуска произошло разделение ступеней, а на десятой первая ступень успешно села на морскую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане. Это уже 35 успешная посадка!

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship—SpaceX’s 35th successful landing of a rocket booster pic.twitter.com/cDvKpoOwrq — SpaceX (@SpaceX) March 2, 2019

Корабль Crew Dragon вышел на запланированную орбиту и продолжает свой полет к МКС. Корабль должен состыковаться с МКС завтра в 10 утра по киевскому времени.

Обычно при стыковке на последнем этапе используется роботизированный манипулятор Canadarm2, но в случае с Crew Dragon стыковка должна пройти в полностью автоматическом режиме, из-за чего на станции предприняли ряд дополнительных мер предосторожности. Во-первых, траектория была выбрана такой, что полностью исключает столкновение корабля с МКС на протяжении всего пути, кроме последних 40 метров. Во-вторых, незадолго до стыковки астронавты в американском сегменте закроют четыре люка, соединяющие сегменты станции. В-третьих, NASA и «Роскосмос» договорились об эвакуации экипажа американского сегмента станции в российский сегмент и пилотируемый корабль «Союз МС-11» в случае нештатной ситуации.

После стыковки с Международной космической станцией Crew Dragon проведет на орбите почти неделю, а затем вернется на Землю. Миссия DM-1 завершится приводнением Crew Dragon в Атлантическом океане в 390 километрах к востоку от мыса Канаверал 8 марта.

Источник: SpaceX и N+1