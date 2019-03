SpaceX отправила пилотируемый корабль Crew Dragon в первый полет к МКС

После долгих лет ожиданий и неоднократных переносов этот запуск наконец-то состоялся. Считанные секунды назад со стартовой площадки комплекса LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде (оттуда ранее взлетали корабли «Аполлон» и космические шаттлы) стартовала ракета Falcon 9 B5 c демонстрационной миссией SpX-DM1 — разрабатываемый с 2013 года пилотируемый космический корабль Crew Dragon (Dragon 2) с манекеном Рипли (в честь главной героини серии фильмов «Чужой») отправился в свой первый полет к Международной космической станции (МКС). Прямая трансляция запуска ведется на каналах NASA и SpaceX в YouTube.

Начнем с того, что это первый запуск космического корабля американского производства для астронавтов с 2011 года. Также напомним, что Crew Dragon является доработанной версией корабля Dragon, который уже не раз побывал на орбите, причем некоторые запускали по два раза.

Ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде 2 марта в 09:48 по киевскому времени.

Примерно на пятой минуте после запуска произошло разделение ступеней, а на десятой первая ступень успешно села на морскую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане. Это уже 35 успешная посадка!

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship—SpaceX’s 35th successful landing of a rocket booster pic.twitter.com/cDvKpoOwrq

— SpaceX (@SpaceX) March 2, 2019