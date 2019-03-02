SpaceX отправила пилотируемый корабль Crew Dragon в первый полет к МКС
После долгих лет ожиданий и неоднократных переносов этот запуск наконец-то состоялся. Считанные секунды назад со стартовой площадки комплекса LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде (оттуда ранее взлетали корабли «Аполлон» и космические шаттлы) стартовала ракета Falcon 9 B5 c демонстрационной миссией SpX-DM1 — разрабатываемый с 2013 года пилотируемый космический корабль Crew Dragon (Dragon 2) с манекеном Рипли (в честь главной героини серии фильмов «Чужой») отправился в свой первый полет к Международной космической станции (МКС). Прямая трансляция запуска ведется на каналах NASA и SpaceX в YouTube.
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Начнем с того, что это первый запуск космического корабля американского производства для астронавтов с 2011 года. Также напомним, что Crew Dragon является доработанной версией корабля Dragon, который уже не раз побывал на орбите, причем некоторые запускали по два раза.
Ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде 2 марта в 09:48 по киевскому времени.
Main engine cutoff and stage separation confirmed. Second stage engine burn underway pic.twitter.com/TY5CT14g7g
— SpaceX (@SpaceX) March 2, 2019
Примерно на пятой минуте после запуска произошло разделение ступеней, а на десятой первая ступень успешно села на морскую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане. Это уже 35 успешная посадка!
Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship—SpaceX’s 35th successful landing of a rocket booster pic.twitter.com/cDvKpoOwrq
— SpaceX (@SpaceX) March 2, 2019
Корабль Crew Dragon вышел на запланированную орбиту и продолжает свой полет к МКС. Корабль должен состыковаться с МКС завтра в 10 утра по киевскому времени.
Обычно при стыковке на последнем этапе используется роботизированный манипулятор Canadarm2, но в случае с Crew Dragon стыковка должна пройти в полностью автоматическом режиме, из-за чего на станции предприняли ряд дополнительных мер предосторожности. Во-первых, траектория была выбрана такой, что полностью исключает столкновение корабля с МКС на протяжении всего пути, кроме последних 40 метров. Во-вторых, незадолго до стыковки астронавты в американском сегменте закроют четыре люка, соединяющие сегменты станции. В-третьих, NASA и «Роскосмос» договорились об эвакуации экипажа американского сегмента станции в российский сегмент и пилотируемый корабль «Союз МС-11» в случае нештатной ситуации.
После стыковки с Международной космической станцией Crew Dragon проведет на орбите почти неделю, а затем вернется на Землю. Миссия DM-1 завершится приводнением Crew Dragon в Атлантическом океане в 390 километрах к востоку от мыса Канаверал 8 марта.
- Crew Dragon — один из двух пилотируемых кораблей, созданных в рамках запущенной в 2010 году программы NASA по стимулированию разработки космических кораблей частными компаниями Commercial Crew Program. Изначально заявки на участие подали 36 компаний-претендентов, но на сегодняшний день остались только Boeing с кораблем CTS-100 Starliner и SpaceX с кораблем Crew Dragon, а последним выбывшим участником оказалась компания Sierra Nevada Corporation с многоразовым космопланом Dream Chaser.
- В настоящий момент единственным средством доставки экипажей на Международную космическую станцию являются российские корабли «Союз».
- Разрабатывающийся с 2013 года корабль Crew Dragon сможет принять на борт до семи членов экипажа (или четыре человека и груз) и должен снизить стоимость запуска с нынешних $80 млн, которые NASA платит Роскосмосу, до $20 млн за место (с возможностью дальнейшего удешевления за счет повторного использования Crew Dragon).
- Второй корабль, разработанный по программе Commercial Crew Development, американский Boeing CST-100 Starliner так же скоро отправится в первый полет. Первая беспилотная миссия к МКС назначена на апрель 2019 года, а пилотируемый полет предварительно запланирован на август 2019 года.
- Пилотируемый полет Crew Dragon назначен на июль 2019 года.