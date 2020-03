Первый пилотируемый полет Crew Dragon к МКС запланирован на май. Это будет первая американская миссия после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году

Ранее мы уже слышали из неофициальных источников, что NASA и SpaceX планируют первый эксплуатационный полет Crew Dragon с экипажем в рамках миссии Demo-2 на 7 мая; также звучали предположения о более раннем запуске в конце апреля. Сейчас же NASA официально подтвердила целевые сроки этого исторического события для американской космонавтики (первый пилотируемый запуск с момента закрытия Space Shuttle в 2011 году) — вторая половина мая.

SpaceX and @NASA are targeting no earlier than mid-to-late May for Crew Dragon’s launch with two @NASA_Astronauts on board https://t.co/E1GUQvEnnf https://t.co/8O30eYD4vm — SpaceX (@SpaceX) March 18, 2020

Сейчас SpaceX доставляет только грузы на Международную космическую станцию в рамках контракта NASA Commercial Resupply Services (CRS), используя для этого связку из ракеты-носителя Falcon 9 и грузового корабля Cargo Dragon. Crew Dragon — пилотируемый корабль, разработанный SpaceX для доставки экипажей на МКС.

Миссия Demo-2 — последний этап программы NASA по сертификации корабля Crew Dragon для пилотируемых полетов.

NASA объявило состав экипажа первой пилотируемой миссии Crew Dragon еще в 2018 году. В первый полет отправятся астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли, которые перед заключительными испытаниями системы аварийного спасения корабля Crew Dragon в полете провели генеральную репетицию наземной части предстоящей миссии Demo-2 и примеряли новые скафандры SpaceX.

Suited up! While crew members won't be aboard #CrewDragon during tomorrow's @SpaceX In-Flight Abort Test, astronauts Bob Behnken & Doug Hurley rehearsed what they'll experience during @Commercial_Crew missions. I'm excited we'll soon launch American astronauts from American soil! pic.twitter.com/Fr3CjGTm4s — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) January 17, 2020

Изначально планировалось, что миссия Demo-2 продлится около полутора недель, но в январе после успешного испытания САС в полете NASA заявило, что рассматривает возможность продления миссии до обычных 1,5-3 месяцев. Последние несколько недель Бенкен и Херли активно тренировались, готовясь к длительной экспедиции.

The big day is on the way: We're launching astronauts to space from American soil once again. @Astro_Doug Hurley & @AstroBehnken continued @space_station & spacewalk training this week for their upcoming flight on NASA's @SpaceX DM-2 @Commercial_Crew mission. 🚀 #LaunchAmerica pic.twitter.com/Yr3vBcxQgo — Johnson Space Center (@NASA_Johnson) February 22, 2020

После того, как члены нынешней экспедиции Джессика Меир и Эндрю Морган покинут станцию в конце весны, Кристофер Кэссиди придется справляться самому. Так что помощь ветерана Бенкена вполне может пригодиться.

К слову, ранее Маск упоминал об изучении инженерами SpaceX возможности сажать Crew Dragon не в океан, а на судно с большой сетью — сейчас компания использует этот подход для отлова частей головного обтекателя Falcon 9 после запусков (из множества попыток успехом пока увенчалось лишь две (1 и 2)).

В начале этого месяца исполнился ровно год с момента первого беспилотного запуска космического корабля Crew Dragon в рамках миссии Demo-1.

Едва ли стоит говорить, насколько важным для SpaceX и всей мировой космонавтики является первый пилотируемый запуск частного корабля Crew Dragon. После закрытия программы Space Shuttle в 2011 году единственным средством доставки экипажей на Международную космическую станцию являются российские корабли «Союз». И SpaceX потребовалось восемь лет, чтобы воплотить проект в реальность.

В будущем SpaceX планирует использовать Crew Dragon не только для доставки экипажей на МКС, но и для туристических полетов в космос. Собственно, к настоящему моменту SpaceX анонсировала уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.