SpaceX «взорвала» ракету Falcon 9 в рамках испытаний системы спасения Crew Dragon в полете. Все получилось!

Буквально только что SpaceX произвела тот самый важный запуск, в рамках которого состоялись дополнительные испытания системы аварийного спасения (САС) с отстрелом капсулы во время полета. Как и предполагалось, для чистоты эксперимента с имитацией аварии ракеты-носителя саму ракету «взорвали» вскоре после отстрела капсулы. Если точнее, она разрушилась сама вследствие воздействия аэродинамических сил. Капсула приводнилась в Атлантическом океане спустя 9 минут после запуска. Да, предстоит еще дождаться официального заявления, но, похоже, все получилось. И это было феерично!

Напомним, Crew Dragon разрабатывается в рамках программы NASA по стимулированию разработки частных кораблей Commercial Crew Development для отправки американских астронавтов на МКС и обеспечения независимости в этом вопросе от России. После закрытия программы Space Shuttle в 2011 году единственным средством доставки экипажей на Международную космическую станцию являются российские корабли «Союз».

Splashdown of Crew Dragon in the Atlantic Ocean! pic.twitter.com/V1C2Xfd9Mk — SpaceX (@SpaceX) January 19, 2020

Приводнение Crew Dragon в Атлантическом океане

Что же, как можно было наблюдать в прямой трансляции на канале SpaceX в YouTube, ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 19 января в 17:30 по киевскому времени. Спустя 1 минуту 25 секунды после старта корабль Crew Dragon успешно отсоединился от ракеты, которая спустя еще примерно десять секунд взорвалась.

Стоит подчеркнуть, что ракетой пожертвовали сознательно. И это тот редкий случай, когда взрыв Falcon 9 подарил массу положительных впечатлений. Да, SpaceX эта демонстрация, вероятно, обошлась недешево, но NASA все компенсирует ради безопасности будущих запусков с астронавтами на борту это малая плата.

Далее все шло по плану: вторая установка из восьми двигателей SuperDraco (именно она отвечает за отстрел и управляемое приземление спасательной капсулы в случае возникновения нештатной ситуации) отработала как следует после отстыковки отвела капсулу на безопасное расстояние, затем сначала был отсоединен нижний служебный отсек, а после выпущены четыре парашюта. Примерно на 9 минуте после старта капсула, отстрелив парашюты, как следует приводнилась в Атлантическом океане. Спустя непродолжительное время ее выловило служебное судно и она, если судить визуально, в полном порядке.

И хотя может показаться, что все было очень просто, на самом деле все не так.

Dragon high altitude, supersonic abort test is a risky mission, as it’s pushing the envelope in so many ways — Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2020

Как уже неоднократно отмечалось, это было последнее крупное испытание в рамках лицензирования Crew Dragon перед долгожданным первым эксплуатационным полетом корабля SpaceX с астронавтами на борту. Первый тест Pad Abort Test с имитацией аварии ракеты до старта и отстрелом капсулы со стартовой площадки SpaceX провела еще в 2015 году, а в конце прошлось года прошли статические испытания системы аварийного спасения Crew Dragon в новой конфигурации с разрывными мембранными клапанами в трубках наддува вместо титановых клапанов. Улучшение должно предотвратить саму возможность повторения сценария, который привел к аварии в апреле. Также не так давно в рамках подготовки к миссии Demo-2 компания SpaceX успешно испытала новые парашюты для Crew Dragon.

В 18:40 начнется совместная пресс-конференция SpaceX и NASA, в рамках которой нам расскажут новые подробности и, возможно, объявят точную дату первого эксплуатационного полета Crew Dragon с экипажем к МКС.