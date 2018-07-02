Tesla достигла цели, выпустив 5000 Model 3 за неделю

Tesla наконец смогла нарастить выпуск электромобилей Model 3 до 5000 машин в неделю – объемы, на которые компания изначально рассчитывала выйти еще в 2017 году. Один из сотрудников компании опубликовал в Twitter снимок плаката с надписью «Модель 3 5K Club» и подписями других сотрудников компании, сопроводив его вопросом: «Почему вы сомневались в нас?».

Издание Reuters со ссылкой на двух рабочих Tesla с завода компании во Фримонте (Калифорния) пишет, что на самом деле последний (пятитысячный) автомобиль прошел все проверки уже после полуночи – 1 июля в 5 утра по местному времени. То есть, Tesla не хватило нескольких часов, чтобы уложиться в крайние сроки (до 1 июля). Впрочем, едва ли это сколько-нибудь важно. Тем более, что сейчас Tesla суммарно выпускает уже 7000 автомобилей в неделю. Это новый рекорд. О новых достижениях в письме сотрудникам сообщил глава компании Илон Маск.

7000 cars, 7 days

♥️ Tesla Team ♥️ — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2018

На этой неделе компания должна опубликовать полный отчет об объемах производства и поставках автомобилей по итогам второго квартала текущего года, который позволит узнать о новых целях. В числе остального эти объемы выпуска должны помочь Tesla стать прибыльной, причем уже в этом квартале, и забыть о финансовых проблемах. Как мы уже отмечали ранее, пока что компания несет убытки на каждом произведенном автомобиле Model 3.

Сейчас главный вопрос в том, сможет ли Tesla стабильно отгружать по 5000 Model 3 в неделю и успешно наращивать темпы производства будущими обновлениями, ведь помним, что к настоящему моменту в списке ожидания Model 3 находится 450 тыс. клиентов (или около того).

Источник: Electrek, Reuters, Elon Musk (Twitter)