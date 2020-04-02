Tesla объединяет коммерческие заказы на солнечные панели с заказами на аккумуляторные батареи





Tesla Energy внедрила новую систему онлайн-заказов на свою продукцию для коммерческого использования. Теперь клиенты компании могут сформировать заказы на солнечные панели и батареи из одного и того же онлайн-конфигуратора. За последние пару лет Tesla выполнила огромное количество заказов на установку солнечных панелей. Это позволило компании создать онлайн-систему, которая максимально упрощает процесс покупки.

С момента основания подразделения Tesla Energy компания продвигает идею объединения солнечных панелей и систем накопления и хранения энергии, чтобы предоставить своим клиентам настоящую энергетическую независимость. Так, например, при заказе солнечных панелей для дома предлагаются аккумуляторы Powerwall. Аналогичный образом Tesla поступила и для коммерческих заказов – клиенты, оформляющие масштабную установку, могут выбрать батарею Powerpack. Это существенно упрощает оформление заказа на солнечные системы для коммерческого использования. Плата за бронь составляет те же $100, и она так же возвращается в полном объёме.

Tesla также предлагает свои солнечные системы по подписке или, проще говоря, в аренду. Предложение пока действует только для клиентов, проживающих в Калифорнии. Доступность услуги в других штатах и за пределами США – вопрос лишь времени. Как показал опыт с солнечной кровлей Solarglass, сначала она некоторое время была доступна только в Калифорнии, но затем компания объявила о намерении выпускать панели в Европе и Китае.

Источник: Teslarati