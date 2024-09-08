Tesla готовит беспроводную домашнюю зарядную станцию для своих авто — зарегистрированы патентные заявки

Несколько новых патентов раскрыли беспроводную домашнюю зарядную станцию Tesla для электромобилей. Заявки касаются уменьшения утечки тока, датчиков, топологии схемы и оценки параметров.

Беспроводное зарядное устройство избавляет от необходимости подключения кабелем, что не является слишком трудной задачей. Однако Tesla придерживается курса на автоматизацию работы автомобилей, и поэтому позаботилась о том, чтобы машина заряжалась без участия человека, просто стоя в гараже.

Также возникает вопрос эффективности. Исторически беспроводные средства имели меньший КПД, чем зарядка кабелем. Некоторые новейшие решения, такие как магнитно-резонансная зарядка, могут дать до ~95%, как и кабель. Но в течение многих лет Tesla отдавала предпочтение автоматизированной роборуке для проводной зарядки.

В прошлом году Tesla обнародовала изображение беспроводной домашней зарядной станции. Автопроизводитель никогда не комментировал это, изображение было частью презентации, однако на нем достаточно четко видно беспроводное зарядное устройство. Также Tesla приобрела стартап, который сосредотачивается на беспроводной зарядке, вновь продала его, но интегрировала к себе часть работников.

Недавно главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен подтвердил, что Tesla работает над беспроводной зарядной панелью. Ранее стало известно, что Cybertruck имеет разъемы индуктивной зарядки, что намекает на возможность модернизации беспроводным устройством.

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Сейчас Tesla подала заявку на такие четыре патента:

Переключатель для уменьшения тока утечки в землю во время индуктивной зарядки

Датчики температуры и использование для беспроводной подзарядки

Топология схемы беспроводной зарядки и соответствующие способы изготовления

Оценка параметров беспроводной зарядки беспроводной зарядки

Неизвестно, когда Tesla планирует представить свою технологию беспроводной зарядки, но неудивительно, если она появится на презентации фирменного роботакси в следующем месяце — эта технология в большей степени связана с беспилотными транспортными средствами, которые смогут заряжаться, когда никого нет рядом, чтобы подключить кабель.

Источник: Electrek

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