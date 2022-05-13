Tesla Model 3 переделали в 6-тонный электрический танк с гигантскими гусеницами

Не секрет, что электромобили Tesla пользуются безумной популярностью среди тюнинг-ателье и энтузиастов — из них уже делали кабриолеты, универсалы, пикапы и даже катафалки, но все предыдущие эксперименты выглядят детскими игрушками на фоне нового. Банда автоманьяков решила превратить Tesla Model 3 в танк с гигантскими гусеничными лентами, в результате чего получился 6-тонный электрический внедорожник. На оригинальный тюнинг-проект обратил внимание Electrek.

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Как отмечает Electrek, максимум в такого рода смелых экспериментах была установка на Tesla снежных гусениц и усиленных подвесок для бездорожья, но до сих пор никто не пытался сделать из Tesla танк. Ну что ж, немецким ютуберам из канала The Real Life Guys хватило дерзости в хорошем понимании этого слова пойти на этот эксперимент. Ниже — фото и видео продолжительностью 8 минут с основными этапами переработки Model 3 под своеобразный танк.

Им понадобилось всего четыре недели, чтобы воплотить смелый замысел, и большинство этого времени было потрачено на создание этих гигантских гусениц с использованием 1,3-тонных гусеничных лент. Результат, несомненно, впечатляет. В итоге получилась Model 3 с клиренсом 80 см (31″), которая сможет ездить по пересеченной местности и бездорожью. Ютубер добавил переднюю лебедку с 6-тонной грузоподъемностью на случай, если эти пресмыкающиеся где-то застрянут. Видео, на котором автомобиль проходит тестирование по бездорожью, обещают опубликовать впоследствии. Такая тесла точно не была бы лишней и понадобилась бы нашим героям на передовой.

Фото

Видео в оригинале на немецком

https://www.youtube.com/watch?v=bXRBnwIN3Ug