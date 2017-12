Британец переделал Tesla Model S в универсал, так как его собакам не хватало места в багажнике. Проект отнял год и $93 тыс. без учета цены электромобиля

Если обычному владельцу Tesla Model S не хватает пространства в салоне, то скорее всего он начнет присматриваться к кроссоверу Tesla Model X. Однако, если владелец не обычный, а с фантазией, то он предпочтет заказать переделку собственного седана в универсал (если быть максимальным точным, то из лифтбэка в шутинг брейк). Причина переделки весьма уважительна – собакам обеспеченного британца было слишком тесно в багажнике Tesla Model S и он попросил специалистов “просто приподнять крышу”.

Новая задняя часть электромобиля сделана из углеволокна производителем, который занимается поставкой сверхлегких кузовных деталей командам чемпионата Формула 1. Полученный элемент интегрировали в алюминиевый корпус автомобиля-донора, а сам проект назвали Tesla Model S P90D-SB (Shooting Brake).

Переделкой седана в универсал занималась британская компания Qwest из Норфолка, при этом на реализацию проекта ей понадобилось более года и порядка $93,5 тыс. (£70 тыс.) без учета стоимости самого Tesla Model S. Новый коэффициент аэродинамического сопротивления неизвестен, однако хозяин автомобиля собирается побить рекорд на время ускорения до 100 км/ч для моделей подобного формата, который в данный момент удерживает Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid с результатом 3,4 секунды.

And finally… the bit you’ve all been waiting for. A few of you doubted it was even real..captured earlier today the moment that @TeslaTed very own P90D-SB connected to the #ElonMusk network became visable and moved #theteslashootingbrake #british @BBC_TopGear @FullyChargedShw pic.twitter.com/ZRCiEAclUR

— Qwest Norfolk (@QwestNorfolk) 16 декабря 2017 г.