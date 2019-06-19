Изобретательница Симона Йетч превратила Tesla Model 3 в долгожданный пикап Tesla Pickup. Получилось весьма неплохо [Фотогалерея и видео]





Только вчера мы делились изображениями Tesla Pickup, являющимися фантазиями поклонников на тему долгожданного электрического пикапа, которым глава компании Илон Маск дразнит несколько последних лет. Его презентация Tesla Pickup должна состояться позже в этом году, но ожидания всегда утомительно, особенно если они тянутся уже несколько лет. Шведской изобретательнице, видеоблогеру и, как она сама себя называет, «королеве бесполезных роботов» Симоне Йетч (именно так, по ее собственным словам, звучит фамилия Giertz) надоело ждать — и она решила сама сделать Tesla Pickup. Говоря точнее, она решила взять младший седан Tesla Model 3 и переоборудовать его под пикап. Свое творение изобретательница назвала Truckla. В этой заметке мы предлагаем вашему вниманию множество фотографий самодельного пикапа Truckla на базе Tesla Model 3, а также получасовое видео с короткой историей, как создавался этот пикап. Да, «королева бесполезных роботов» даже сняла шуточный рекламный ролик для своего творения.

Итак, вот видео о том, как создавался Truckla:

А вот его реклама:

Ниже в галерее собрано множество фотографий «первого в мире пикапа Tesla».

Симона Йетч потратила более года на подготовку и проектирование, прежде чем приступить к воплощению авантюрного плана по превращению собственной Tesla Model 3 в пикап. Кроме того, она собрала команду механиков и «самоделкиных». В нее вошли Маркус Рамирес, местный умелец, механик и художник из Bay Area (Сан-Франциско), механик Ричард Бенуа из Бостона, чей канал на YouTube Rich Rebuilds в основном посвящен созданию разных модификаций автомобилей Tesla, а также немецкий дизайнер и блогер Лаура Кампф.

И хотя творение Йетч никак не назовешь «футуристическим пикапом в стиле киберпанк прямиком из вселенной Blade Runner», как характеризовал грядущий подлинный Tesla Pickup сам Илон Маск, надо признать, что выглядит Truckla весьма недурно.

На данный момент у канала Йетч на YouTube насчитывается 1,6 миллиона подписчиков. Изобретательница известна созданием неэффективных роботов для решения различных бытовых задач. Среди самых известных ее творений — «машина для завтрака», проливающая молоко, «машина аплодисментов», «машина пробуждения», которая благодаря серии пощечин помогает не проспать утром и робот, который помогает сделать DEAL WITH IT в реальной жизни.

С Truckla изобретательница выходит в принципиально новую для себя область. Йетч говорит, что не собирается строить козни Маску, а напротив восхваляет продукты его компаний. Она описывает Truckla, как «самую умную и самую глупую вещь из всех своих разработок». Сам Илон Маск пока никак не отреагировал на творение Йетч.

Источник: The Verge