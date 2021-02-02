Видео дня: ход строительства европейской Гигафабрики Tesla с высоты птичьего полета

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Короткий ролик, демонстрирующий текущее состояние европейского завода Tesla Gigafactory 4 в немецком Бранденбурге, разместил в твиттере глава компании Илон Маск. Меньше года тому назад на этом месте располагалась лесопосадка.

It will be filled with graffiti art — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2021

Глава Tesla также упомянул о планах украсить серые стены зданий фабрики граффити. Интересно, остаются ли в силе планы касательно подземной «мегарейв пещеры».

Если же серьезно, на недавнем отчете по итогам 2020 года Tesla упоминала, что на Gigafactory 4 уже началась установка оборудования внутри цехов, подтверждая планы запуска линии по сборке Model Y позже в этом году.

В будущих автомобилях, которые будут выпускаться на Gigafactory 4 и Gigafactory 5, будут использоваться уже новые батарейные блоки с элементами 4680.

Ранее Илон Маск также делился визуализацией, демонстрирующей внешний вид будущего завода Gigafactory 4.