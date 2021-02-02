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Видео дня: ход строительства европейской Гигафабрики Tesla с высоты птичьего полета

Видео дня: ход строительства европейской Гигафабрики Tesla с высоты птичьего полета

Видео дня: ход строительства европейской Гигафабрики Tesla с высоты птичьего полета


Короткий ролик, демонстрирующий текущее состояние европейского завода Tesla Gigafactory 4 в немецком Бранденбурге, разместил в твиттере глава компании Илон Маск. Меньше года тому назад на этом месте располагалась лесопосадка.

Глава Tesla также упомянул о планах украсить серые стены зданий фабрики граффити. Интересно, остаются ли в силе планы касательно подземной «мегарейв пещеры».

Если же серьезно, на недавнем отчете по итогам 2020 года Tesla упоминала, что на Gigafactory 4  уже началась установка оборудования внутри цехов, подтверждая планы запуска линии по сборке Model Y позже в этом году.

В будущих автомобилях, которые будут выпускаться на Gigafactory 4 и Gigafactory 5, будут использоваться уже новые батарейные блоки с элементами 4680.

Ранее Илон Маск также делился визуализацией, демонстрирующей внешний вид будущего завода Gigafactory 4.

 

Маск показал, как будет выглядеть европейская «Гигафабрика» Tesla

 

  • О строительстве первой европейской «Гигафабрики» Tesla объявила в ноябре 2019 года, планируя начать отгрузку первых автомобилей в 2021 году. Первоначально на Gigafactory 4 заработает линия по сборке компактных кроссоверов Model Y, а затем там начнут собирать и Model 3. Проектная мощность европейского завода Gigafactory 4 в Берлине составляет 500 тыс. автомобилей в год. Работать на ней будет порядка 12 000 человек.
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