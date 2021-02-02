Видео дня: ход строительства европейской Гигафабрики Tesla с высоты птичьего полета
Короткий ролик, демонстрирующий текущее состояние европейского завода Tesla Gigafactory 4 в немецком Бранденбурге, разместил в твиттере глава компании Илон Маск. Меньше года тому назад на этом месте располагалась лесопосадка.
It will be filled with graffiti art
— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2021
Глава Tesla также упомянул о планах украсить серые стены зданий фабрики граффити. Интересно, остаются ли в силе планы касательно подземной «мегарейв пещеры».
Если же серьезно, на недавнем отчете по итогам 2020 года Tesla упоминала, что на Gigafactory 4 уже началась установка оборудования внутри цехов, подтверждая планы запуска линии по сборке Model Y позже в этом году.
В будущих автомобилях, которые будут выпускаться на Gigafactory 4 и Gigafactory 5, будут использоваться уже новые батарейные блоки с элементами 4680.
Ранее Илон Маск также делился визуализацией, демонстрирующей внешний вид будущего завода Gigafactory 4.
Маск показал, как будет выглядеть европейская «Гигафабрика» Tesla
- О строительстве первой европейской «Гигафабрики» Tesla объявила в ноябре 2019 года, планируя начать отгрузку первых автомобилей в 2021 году. Первоначально на Gigafactory 4 заработает линия по сборке компактных кроссоверов Model Y, а затем там начнут собирать и Model 3. Проектная мощность европейского завода Gigafactory 4 в Берлине составляет 500 тыс. автомобилей в год. Работать на ней будет порядка 12 000 человек.