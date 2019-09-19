Tesla Model 3 стала первым электромобилем компании, получившим высшую оценку безопасности Top Safety Pick+ от IIHS (видео краш-тестов)

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Электромобиль Tesla Model 3 получил высшую оценку безопасности Top Safety Pick+ от американского Страхового института дорожной безопасности (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS), став вторым после Audi e-tron электрическим автомобилем, удостоенным этой награды.

Авторитетная организация провела ряд стандартизированных краш-тестов, во время которых Tesla Model 3 получила оценки не ниже «хорошо» во всех категориях оценки. Также была испытана система автоматической остановки, которая позволила полностью избежать столкновения с пешеходом при тестировании на скорости 12 миль/ч и 25 миль/ч.









Компания Tesla настолько порадовалась получению награды, что даже опубликовала пост в официальном блоге, где особенно отметила безупречное поведение стеклянной панорамной крыши и разработанных внутри компании кресел во время краш-тестов.

Интересно, что в 2017 году седан Tesla Model S лишь немного не дотянул до высшей награды IIHS, а кроссовер Tesla Model X вообще никогда не тестировался данной организацией.

Источник: The Verge, IIHS, Tesla