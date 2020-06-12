Tesla начинает отменять некоторые предварительные заказы на солнечную черепицу Solar Roof





Компания Tesla начала обращаться к некоторым клиентам, которые оформили предварительный заказ на солнечную черепицу Solar Roof, чтобы уведомить их об отмене размещённых заказов. Причиной отказов называется невозможность покрывать их территорию. Такой поворот событий огорчает многих заказчиков, так как некоторые из них разместили свои предварительные заказы ещё несколько лет назад. Tesla представила солнечную черепицу в 2017 году и предлагала оформить предзаказ на неё с депозитом в $1000.

Первоначально Tesla планировала приступить к поставкам вскоре после сбора предварительных заказов, а к 2018 году даже были намерения выходить на международные рынки. Но компания столкнулась с многочисленными проблемами в этом сегменте бизнеса, которые существенно повлияли на планы. Лишь с выходом Solar Roof третьего поколения в конце 2019 года Tesla смогла окончательно побороть проблемы долговечности черепицы, попутно реализовав некоторые другие улучшения. В то же время компания начала наращивать объёмы производства и стала активно нанимать кровельщиков, чтобы они могли устанавливать солнечную черепицу в различных регионах США. Это позволило нарастить объём установок Solar Roof. Однако компания начала отменять предварительные заказы в некоторых регионах.

Так, начали поступать сообщения от ряда заказчиков, что Tesla связалась с ними и сообщила, что не обеспечивает покрытие их регионов. Слишком большое расстояние от ближайшего склада до дома, где необходимо установить солнечную черепицу, «затруднит предоставление высококачественного обслуживания». Потому компания не сможет реализовать проекты некоторых заказчиков. Такие сообщения по электронной почте получили жители как минимум двух штатов: Орегон (северо-запад США) и Мичиган (Средний Запад США).

В письме Tesla было сказано, что депозит будет полностью возвращён на протяжении 7-10 дней. Возврат средств будет осуществляться на ту же карту, с которой производилась оплата. При возникновении вопросов предлагалось ответить на электронное письмо или позвонить по указанному телефонному номеру. Однако заказчики утверждают, что после ответа на электронное письмо они не получили дополнительных ответов с разъяснениями от Tesla. Пока что нет сведений о том, смогли ли такие заказчики получить возврат своего депозита указанным в письме способом.

Заказчики, получившие такие письма, выражают разочарование подобным исходом и тем фактом, что компании потребовалось целых 3 года, чтобы понять, что она не сможет выполнить взятые на себя обязательства.

Источник: electrek