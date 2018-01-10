Tesla наконец начала серийный выпуск «солнечных крыш» Solar Roof

Компания Tesla, похоже, наконец-то начала массовое производство плиток для солнечных крыш, которым отведена важная роль в стратегии развития компании, на своем заводе в Буффало. Одновременно компания Илона Маска начала осматривать и изучать частные дома тех, кто подал заявку на монтаж солнечной крыши и внес необходимые $1000 депозита.

Напомним, что Tesla начала принимать предзаказы на свою «солнечную крышу» Solar Roof еще в мае прошлого года, пообещав начать установку панелей Solar Roof летом 2017 года в США, а в 2018 году – за его пределами. Но этим планам не суждено было сбыться – компания отложила установку солнечных крыш. Похоже, что сейчас Tesla уже решила основные трудности и готова наконец приступить к установке солнечных крыш. Как отмечает Reuters, работа по монтажу начнутся в ближайшие месяцы.

Tesla утверждает, что плитки Solar Roof обойдутся типичному домовладельцу дешевле традиционных кровельных материалов. В частности, сообщается, что за один квадратный фут такого материала (0,0929 м²) придется заплатить $21,85 – против $24,50 в случае использование обычных материалов.

Плитки Tesla Solar Roof доступны в четырех вариантах (Smooth, Textured, Tuscan и Slate), имитирующих различные виды традиционных кровельных покрытий. Отметим, что плитки Solar Roof бывают солнечными и «пустыми» без солнечных панелей, причем внешне их не различить. Это сделано для того, чтобы покупатели могли покрыть солнечными панелями необходимую площадь крыши дома. На сайте производителя есть онлайн-инструмент, позволяющий определиться с эффективной площадью солнечной крыши и рассчитать ее стоимость. К слову, эффективная площадь не может превышать 70%.

Tesla по-прежнему принимает предзаказы на свои солнечные крыши, для оформления которого обязательным условием является внесения депозита в сумме тех же $1000.

Источник: Reuters