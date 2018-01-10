Новости
Tesla наконец начала серийный выпуск «солнечных крыш» Solar Roof
10

Tesla наконец начала серийный выпуск «солнечных крыш» Solar Roof

Tesla наконец начала серийный выпуск «солнечных крыш» Solar Roof

Компания Tesla, похоже, наконец-то начала массовое производство плиток для солнечных крыш, которым отведена важная роль в стратегии развития компании, на своем заводе в Буффало. Одновременно компания Илона Маска начала осматривать и изучать частные дома тех, кто подал заявку на монтаж солнечной крыши и внес необходимые $1000 депозита.

Напомним, что Tesla начала принимать предзаказы на свою «солнечную крышу» Solar Roof еще в мае прошлого года, пообещав начать установку панелей Solar Roof летом 2017 года в США, а в 2018 году – за его пределами. Но этим планам не суждено было сбыться – компания отложила установку солнечных крыш. Похоже, что сейчас Tesla уже решила основные трудности и готова наконец приступить к установке солнечных крыш. Как отмечает Reuters, работа по монтажу начнутся в ближайшие месяцы.

Tesla утверждает, что плитки Solar Roof обойдутся типичному домовладельцу дешевле традиционных кровельных материалов. В частности, сообщается, что за один квадратный фут такого материала (0,0929 м²) придется заплатить $21,85 – против $24,50 в случае использование обычных материалов.

Плитки Tesla Solar Roof доступны в четырех вариантах (Smooth, Textured, Tuscan и Slate), имитирующих различные виды традиционных кровельных покрытий. Отметим, что плитки Solar Roof бывают солнечными и «пустыми» без солнечных панелей, причем внешне их не различить. Это сделано для того, чтобы покупатели могли покрыть солнечными панелями необходимую площадь крыши дома. На сайте производителя есть онлайн-инструмент, позволяющий определиться с эффективной площадью солнечной крыши и рассчитать ее стоимость. К слову, эффективная площадь не может превышать 70%.

Tesla по-прежнему принимает предзаказы на свои солнечные крыши, для оформления которого обязательным условием является внесения депозита в сумме тех же $1000.

Источник: Reuters

  • Tesla представила свои революционные «солнечные крыши» Solar Roof в октябре 2016 года.
Похожие записи