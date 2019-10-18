Tesla получила разрешение правительства КНР на выпуск автомобилей на заводе Gigafactory 3 в Шанхае, первые китайские Model 3 должны сойти с конвейера уже в этом месяце





Министерство промышленности и информатизации КНР (MIIT) внесло американского производителя электрокаров Tesla в список одобренных правительством автопроизводителей, предоставив компании Илона Маска необходимое разрешение на выпуск электромобилей в этой стране. В числе первых на появление Tesla в списке обратило внимание издание Reuters; скриншот с таблицей одобренных MIIT автопроизводителей также опубликовал китайский техносайт (Tesla — первая в списке).

Теперь, когда Tesla получила разрешение, компания может в любой момент начать производство автомобилей на строящемся сейчас заводе Tesla Gigafactory 3 в Шанхае. Последние сообщения указывают на то, что производственная линия, на которой будут собирать младшие лифтбеки Model 3, должна заработать до конца этого месяца.

Как мы узнали из недавнего отчета о поставках электромобилей по итогам третьего квартала, для Tesla критически важно запустить производственную линию в Шанхае как можно скорее, чтобы выполнить годовой план (360 тыс. до 400 тыс. единиц) и начать наконец получать прибыль на постоянной основе.

Ранее Tesla говорила, что после выхода на полную мощность линия сможет ежегодной выпускать до 150 000 штук Model 3, но никаких сроков компания не называла. Причем сама линия за счет улучшений должна быть эффективнее по сравнению с линией во Фримонте, благодаря чему затраты на единицу продукции удастся снизить вдвое. Кроме того, Tesla уже начала подготовку к серийному выпуску кроссоверов Model Y. Напомним, младший кроссовер Model Y был представлен в марте, первый экземпляры сойдут с конвейера во Фримонте осенью 2020 года. Предполагается, что Model Y станет вторым автомобилем, который Tesla планирует выпускать на заводе Gigafactory 3 в Шанхае. Наращивая темпы выпуска на Gigafactory 3 в Шанхае Tesla в итоге планирует выйти на годовой объем поставок 500 тыс. авто к 30 июня 2020 года.

Остается добавить, что Илон Маск ранее также говорил о планах строительства еще одного завода в Европе (помните, как жители Тернополя предлагали отдать Маску здание текстильной фабрики «Текстерно» под строительство завода?), но понятно, что сейчас компании не до этого. Очевидно, что Tesla вернется к этим планам после введения в строй Gigafactory 3 и улучшения финансового положения. Предположительно, Gigafactory 4 будет построена в Германии.

Источник: TechCrunch