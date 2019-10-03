Tesla установила новый рекорд продаж автомобилей, лишь немного не дотянув до знакового рубежа в 100 тыс. штук





Tesla сегодня отчиталась о количестве произведенных и реализованных автомобилей по итогам третьего квартала текущего года.

За отчетный период Tesla отгрузила покупателям в общей сложности 97 тыс. автомобилей, что примерно на 2 тыс. больше предыдущего рекорда, установленного производителем по итогам второй четверти. С начала года Tesla в общей сложности отгрузила на рынок около 255 тыс. автомобилей. А это значит, что Tesla уже реализовала больше автомобилей, чем за весь 2018 год (245 тыс.). Это также означает, что производителю нужно хорошо постараться, чтобы снова побить рекорд в заключительном квартале 2019 года для выполнения годового плана — 360 тыс. до 400 тыс. единиц. В этом квартале Tesla должна реализовать минимум 105 тыс. автомобилей, причем этот результат позволит достичь нижней границы в 360 тыс. отгруженных авто по итогам года. К слову, аналитики ожидали, что Tesla сможет преодолеть рубеж в 100 тыс. реализованных авто по итогам минувшего квартала, но компании Илона Маска не удалось достичь этой цели. Как итог, на внебиржевых торгах акции Tesla после публикации отчета о поставках упали на 4,45 %%, до $232,30.

Справедливости ради, Tesla отмечает, что показатели в окончательной версии финансового отчета, которая, как обычно, появится в конце месяца могут быть чуть выше — на 0,5% или около того.

Из этих 97 тыс. автомобилей более 80% — это, конечно же, Model 3 (79 600 штук). Оставшиеся 17 400 машин — это Model X и Model S.

Что же касается произведенных за квартал автомобилей, их общее количество составило 96 155 штук. И это тоже новый рекорд. Из них 79 837 являются младшими седанами Model 3, еще 16 318 — Model S и Model X.

Tesla отмечает, что получила рекордное число заказов в третьем квартале 2019 года и ожидает дальнейшего стабильного роста спроса в текущем квартале.

В ближайшее время должна заработать производственная линия на строящемся сейчас заводе Tesla Gigafactory 3 в Шанхае, что должно помочь компании выполнить годовой план. Напомним, поначалу на Gigafactory 3 в Шанхае будут собираться младшие лифтбеки Model 3: 150 000 штук в год после выхода линии на полную мощность. Кроме того, Tesla уже начала подготовку к серийному выпуску кроссоверов Model Y. Напомним, младший кроссовер Model Y был представлен в марте, первый экземпляры сойдут с конвейера во Фримонте осенью 2020 года. Наращивая темпы выпуска на Gigafactory 3 в Шанхае Tesla планирует выйти на годовой объем поставок 500 тыс. авто к 30 июня 2020 года.

Удалось ли Tesla вернуться к прибыли, узнаем после публикации подробного отчета в конце месяца. Напомним, первый и второй кварталы у Tesla были убыточными. По итогам первого полугодия чистые убытки уже превысили $1 млрд и маловероятно, что производитель сможет выйти в плюс по итогам года.

Источник: Tesla