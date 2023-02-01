Tesla потеряла $204 млн на инвестициях в биткоин в 2022 году — компания могла бы лишиться $1,5 млрд, если бы не продала почти всю криптовалюту ранее

Tesla сообщила о потере $204 млн стоимости ее активов в биткоинах по итогам 2022 года. Частично компенсировать утрату удалось конвертацией криптовалюты в фиат на сумму $64 млн. Таким образом, инвестиции компании в цифровые активы принесли $140 млн чистого убытка.

Это большая сумма, но она выглядит скромно по сравнению с первоначальными инвестициями Tesla в биткоины в феврале 2021 года. Тогда компания объявила о покупке цифровой валюты на $1,5 млрд и планах ее внедрения в качестве средства оплаты за свои автомобили.

Но основная часть этих инвестиций удерживалась недолго. Уже в июне Илон Маск сообщил о продаже 10% своих активов в биткоинах, по-видимому, чтобы подтвердить, от них можно легко избавиться не вызвав глобальных изменений на рынке.

К июлю 2022 года компания продала три четверти своих биткоинов.

На 31 декабря 2022 года Tesla декларировала $191 млн в биткоинах по справедливой рыночной стоимости – большая разница по сравнению с $1,99 млрд годом ранее.

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Эксперимент компании с приемом биткоинов в качестве оплаты длился еще меньше. Он был запущен в марте 2021 года и свернут в мае – компания сослалась на вредные выбросы углерода, связанные с добычей криптовалюты.

Сейчас главная криптовалюта теперь торгуется почти вдвое дешевле, чем когда Tesla объявила о своих первоначальных инвестициях. Сегодня она стоит чуть менее $23 000 по сравнению с примерно $40 000 в начале февраля 2021 года, когда было объявлено о покупке. На пике своего развития в ноябре 2021 года цена биткоина достигала $65 000.

Источник: The Verge