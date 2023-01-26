Tesla заработала $14,1 млрд в 2022 году — это новый абсолютный рекорд для компании

Tesla третий год подряд завершает в плюсе, но снижение цен и спроса сигнализируют о серьезных проблемах впереди.

Согласно отчету автопроизводителя, в четвертом квартале 2022 года ему удалось заработать $3,7 млрд чистой прибыли при $24,3 млрд дохода. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ($2,8 млрд) зафиксирован рост на 59%.

Это третий год, который Tesla завершает в плюсе, заработав в 2022-м $14,1 млрд чистой прибыли — по сравнению с $5,5 млрд в 2021-м и только $721 млн в 2020-м.

За последние три месяца компания поставила клиентам 405 278 автомобилей и 1,3 млн автомобилей за год в целом (немного не дотянув до своей цели в 50-процентной рост в год).

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Четвертый квартал действительно был периодом настоящей борьбы для Tesla, столкнувшейся со снижением спроса, старением линейки и усилением конкуренции со стороны других автопроизводителей. Покупка Маском Twitter привела к дальнейшему резкому падению акций Tesla – на целых 65% в течение года. По данным Bloomberg, это оказало большое влияние на собственные капиталы Маска, который стал первым человеком в истории, потерявшим $200 миллиардов долларов.

«После беспрецедентного гиперроста за последние несколько лет на рынке электромобилей, который, по сути, был создан Маском, теперь Tesla сталкивается с жесткой конкуренцией со всех сторон. К этому добавляется поведение самого Маска, который фактически превратился из супергероя в красном плаще на злодея в глазах многих инвесторов после того, как продолжающееся фиаско Twitter бросило темную тень на акции Tesla», — написал аналитик Wedbush Дэн Айвз.

Tesla считается лидером электрификации автомобильной промышленности, вместе с тем, имея мировое первенство по продажам электромобилей. Аналитики считают, что недавнее снижение цен компанией является лишь последним признаком того, что рынок электромобилей может вступить в фазу «встряски» — когда на рынке много электромобилей, сокращается время ожидания и падают цены. Tesla снизила цены сначала в Китае, а затем и в США, что, по мнению экспертов, являлось попыткой увеличить спрос до конца года.

Но если Маск останется генеральным директором Twitter, непонятно, поможет ли любое снижение цен восстановить имидж Tesla.

«Tesla — это Маск, а Маск — это Tesla», — пишет Айвз.

Источник: The Verge