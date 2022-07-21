Tesla избавилась от большей части биткоинов и, похоже, ничего не потеряла

Tesla во время квартального отчета подтвердила, что в прошлом квартале продала большую часть своих биткоинов — около 75%. Причины такого решения известный производитель электромобилей не уточнил.

В феврале 2021 года Tesla сообщила, что инвестировала в криптовалюту Bitcoin 1,5 миллиарда долларов — в то время это было около 7,7% средств компании. Вскоре после этого автопроизводитель начал принимать криптовалюту в качестве платы за новые транспортные средства, а через полтора месяца передумал и убрал опцию оплаты в биткоинах. Тогда Илон Маск объяснил такое решение беспокойством из-за роста использования ископаемых энергоносителей и самого «грязного» из них — угля. Многие в сообществе Tesla разделяли эти беспокойства, когда Tesla впервые объявила об инвестициях в биткоины, и многих разозлило то, что компания не подумала об этом сразу. Тогда CEO Tesla заверил, что компания не будет продавать или совершать какие-либо операции с биткоинами, пока сеть не перейдет на более экологичные источники энергии. Через год после первых инвестиций в криптовалюту – в феврале 2022 года — компания увеличила долю сохранений в биткоинах до эквивалента $2 млрд.

Однако обвал рынка криптовалют в этом году довольно сильно ударил по финансовому положению Tesla. Компания Илона Маска, как и многие другие, ощутимо потеряла — в прошлом месяце сообщалось, что Tesla, вероятно, «сожгла» целых $500 млн на своих инвестициях в биткоин. Но учитывая новые данные, похоже, Tesla могла частично компенсировать эти потери. В отчете за второй квартал 2022 года Tesla подтвердила, что продала около 75% своих биткоинов.

«В конце второго квартала мы конвертировали примерно 75% наших биткоинов в фиатную валюту и прибавили к нашему балансу 936 миллионов денежных средств» из отчета Tesla

Получив примерно $936 млн из этих 75% сейчас и еще $250 млн от продаж в начале своих инвестиций, когда компания провела своеобразный стресс-тест, Tesla все еще, вероятно, находится в плюсе — если продать оставшиеся 25%, то сумма превысит первоначальные инвестиции в $1,5 млрд.

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После того как Tesla объявила о продаже своих биткоинов, криптовалюта подешевела где-то на $1 тыс. за единицу, но на утро 21 июля она уже немного отыграла потери.