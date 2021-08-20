Tesla представила чип D1, который будет использоваться в ее суперкомпьютере Dojo

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Tesla во время собственного мероприятия AI Day также анонсировала чип D1. Он будет использоваться для работы суперкомпьютера Dojo. Автопроизводитель заявляет, что Dojo станет самым мощным инструментом для тренировки искусственного интеллекта.

Компания ранее уже упоминала о разработке суперкомпьютера. В частности, в прошлом году Илон Маск поделился некоторой информацией о Dojo в Твиттере. Его предназначение — обрабатывать огромные потоки визуальных данных, которые собираются с автомобилей Tesla, чтобы эффективнее обучать машины.

Чип D1 построен по 7-нанометровому техпроцессу. Его вычислительная мощность составляет 362 терафлопса. Tesla помещает 25 чипов в один тренировочный модуль, и 120 таких модулей умещаются вместе в серверных стойках, что в сумме дает более экзафлопса мощности для суперкомпьютера Dojo.

Ганеш Венкатараманан, старший директор по разработке оборудования для автопилота, заявил, что сборка первых серверных шкафов начнется уже в ближайшее время. Илон Маск, в свою очередь, добавил, что они должны запустить Dojo в следующем году.

Один чип D1 и тренировочный модуль, состоящий из 25 чипов

Поскольку Dojo является первой попыткой Tesla разработать собственный суперкомпьютер, компания считает, что есть много возможностей для улучшений, и предполагает существенное увеличение производительности некоторых компонентов в его следующей версии.

Источник: Electrek