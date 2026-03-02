Tesla подняла цену на Cybertruck AWD на $10000 через 10 дней после анонса

Похоже, Tesla нашла удачный способ заработать на Cybertruck. Несколько недель назад компания предложила более дешевую полноприводную версию своего электрического пикапа за $59990. А теперь его цена выросла до $69990. Подорожание на $10000 (или сразу на 17%) произошло практически сразу после завершения короткого периода «выгодной» цены.





Версию за $59990 представили 19 февраля. Именно ее многие назвали первым Cybertruck с адекватным соотношением цены и возможностей. Комплектация включала два электромотора, полный привод, запас хода до 523 км и электропривод крышки грузового отсека. Вскоре после запуска Elon Musk сообщил в соцсетях, что такая цена будет действовать только 10 дней. Компания открыто предупредила о подорожании, чем стимулировала волну заказов.

Спрос вырос настолько быстро, что сроки поставок сместились с июня 2026 года на 2027-й. После этого Tesla использовала длинные очереди как аргумент для повышения цены на $10000. Формально логика проста: высокий спрос — более высокая цена.

Новая цена $69990 выглядит внушительной, но двухмоторный AWD все равно выгоднее отмененной версии Rear-Wheel Drive. Ранее заднеприводный вариант стоил те же $69990, но не имел пневмоподвески, моторизованной крышки кузова и розеток в грузовом отсеке. Он оснащался всего одним мотором и не снискал популярности. На его фоне нынешний AWD фактически предлагает существенно более широкое оснащение за те же деньги.

Впрочем, если вспомнить обещания 2019 года, картина меняется. Во время первой презентации Cybertruck компания заявляла, что двухмоторная версия будет стоить $49900. С учетом инфляции это примерно $63000 в нынешних ценах — все равно на $7000 меньше актуальных $69990. Топовая модификация Cyberbeast тогда должна была стоить столько, сколько сейчас просят за базовую версию, но сейчас она продается за $99990.





Постоянные изменения прайса затрудняют понимание реальной стоимости автомобиля. Большинство автопроизводителей держат цены стабильными минимум год или два. Когда же прайс пересматривают чуть ли не каждую неделю, вторичный рынок становится нестабильным. Покупатель, который успел приобрести Cybertruck на прошлой неделе за $59990, формально выиграл — сегодня идентичный пикап стоит $69990. Но так же быстро цена может измениться снова.

Для бизнеса это еще сложнее. Компаниям нужны прогнозируемые остаточные стоимости через три-четыре года, чтобы планировать бюджеты автопарка. В случае с Tesla цена выглядит зависимой от оперативных решений, а не от долгосрочной рыночной стратегии.

Источник: arenaev