Будущее автопилота Tesla: аппаратная платформа следующего поколения HW 4.0 и суперкомпьютер Dojo экзафлопсного класса

Издание The China Times, ссылаясь на осведомителей из цепочки поставок, утверждает, что Tesla продолжает разработку процессора для платформы следующего поколения — HW 4.0. Его массовое производство на мощностях TSMC должно начаться в четвертом квартале 2021 года.

В далеком 2016 году компания Tesla сформировала под руководством известного разработчика процессорных архитектур Джима Келлера специальную команду для создания высокопроизводительной SoC собственной разработки, призванной помочь фирменному автопилоту Tesla дорасти до пятого уровня автономности. Еще не так давно автомобили Tesla в этом плане полагались на автомобильные чипы NVIDIA — еще в начале этого года Tesla из-за коронавируса (и проблем с поставками) устанавливала платформы прошлого поколения HW 2.5 на базе чипа NVIDIA Drive PX 2 в новые Tesla Model 3 китайской сборки.

Джим Келлер ушел из Tesla в 2018 году (тогда он перешел в Intel, где проработал около двух лет), а спустя год Tesla представила автомобильный суперкомпьютер собственной разработки и платформу HW 3.0 на его основе, заявив существенное превосходство над решением NVIDIA (команда Дженсен Хуанга тогда оспорила эту оценку). Мы подробно рассказывали о его характеристиках в заметке по итогам презентации Tesla Investor Autonomy Day 2019. Еще тогда, анонсируя собственный чип (у него нет собственного названия, только номенклатурный номер), Илон Маск заявил, что инженеры Tesla уже приступили к разработке процессора следующего поколения, который будет «в три раза лучше» и должен быть готов через два года.

Недавняя публикация China Times подтверждает, что разработка процессора для платформы следующего поколения HW 4.0 идет по графику и приводит некоторые новые подробности. Процессор, лежащий в основе актуальной платформы HW 3.0, производится по технологии CMOS с использованием 14-нанометрового техпроцесса FinFET на производственных мощностях Samsung в Остине, штат Техас. Источник утверждает, что его преемник будет изготовляться уже на мощностях TSMC, которая сейчас является неоспоримым лидером в освоении новых литографических технологий. Сообщается, что для производства чипа HW 4.0 будет использоваться техпроцесс 7 нм. Это немного странно, учитывая, что ранее TSMC развернула массовое производство чипов с использованием нового 5-нанометрового технологического процесса, а во второй половине 2021 года планирует вовсю выпускать микросхемы по новой 3-нанометровой технологии. Также говорится, что в разработке чипа Tesla участвует Broadcom. Старт массового выпуска намечен на конец четвертого квартала 2021 года, то есть в машинах раньше первой половины 2022 года он не появится.

Увы, никаких технических подробностей о SoC для следующего поколения бортового компьютера Tesla HW 4.0 пока нет. Зато есть несколько весьма примечательных заявлений от Илона Маска.

В одном из недавних сообщений в Twitter глава Tesla анонсировал создание суперкомпьютера под кодовым названием Dojo 1.0. Это будут суперкомпьютер нового поколения производительностью свыше одного exaFLOPS.

Tesla is developing a NN training computer called Dojo to process truly vast amounts of video data. It’s a beast! Please consider joining our AI or computer/chip teams if this sounds interesting. — Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2020

Как известно, система Tesla Autopilot полагается на компьютерное (машинное) зрение — парк из более 1 млн автомобилей Tesla по всему миру постоянно собирает данные с камер и сенсоров, на которых система непрерывно обучается. К настоящему моменту автомобили компании с включенным автопилотом суммарно наездили по дорогам общего пользования уже более 3 млрд миль. Так вот задача Dojo 1.0 — обрабатывать эти огромные потоки визуальных данных, которые стремительно растут вместе с парком автомобилей, и эффективнее обучать машины. Tesla планирует перейти на Dojo 1.0 примерно через год.

Dojo V1.0 isn’t done yet. About a year away. Not just about the chips. Power & cooling problem is hard. — Elon Musk (@elonmusk) August 19, 2020

К слову, в июне Андрей Карпатый, руководитель подразделения Tesla, занимающегося разработкой искусственного интеллекта и системы Autopilot, рассказал о преимуществах выбранного Tesla подхода.

В начале июля Маск анонсировал выпуск в течение двух-четырех месяцев крупного функционального обновления автопилота, в рамках которого программная составляющая системы была полностью переделана. Позже он назвал это обновление Tesla Autopilot 4D. В одном из недавних твитов глава Tesla еще раз уточнил сроки — шесть-десять недель. Он назвал грядущее обновление FSD, с которым фирменная система Autopilot дорастет до наивысшего пятого уровня, «квантовым скачком».

The FSD improvement will come as a quantum leap, because it’s a fundamental architectural rewrite, not an incremental tweak. I drive the bleeding edge alpha build in my car personally. Almost at zero interventions between home & work. Limited public release in 6 to 10 weeks. — Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2020

Судя по всему, до конца года Tesla выпустит пакет «feature complete» Full Self-Driving (полностью самоуправляемый с полным пакетом функций) — мы рассказывали о нем в этой заметке. Именно от внедрения полного Full Self-Driving будет зависеть запуск обещанного сервиса роботакси Tesla Network с 1 млн самостоятельно передвигающихся автомобилей, который компания изначально планировала запустить в 2020 году.

