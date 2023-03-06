Tesla снова снижает цены на электромобили в США. Model S подешевеет еще на $5 000, а Model X – на $10 000

На сайте Tesla указано, что стоимость Model S в США снижается на 5,2% ($5000), в то время как Model X подешевеет на 9,1% ($10000).

Автопроизводитель уже второй раз с начала года снижает цены на линейку своих высококлассных электромобилей. В целом стоимость внедорожника Model X снизилась на $21 000 — с $120 990 в начале года до нынешних $99 990, а цена седана Model S уменьшилась в целом на $15 000 — со $104 990 до $89 990.

Ни один из указанных автомобилей не имеет права на получение федеральных налоговых льгот в размере $7500 (с середины марта ожидается снижение до $3750), поскольку они распространяются только на автомобили с ценой менее $55 000, а также на SUV и грузовики стоимостью до $80 000. Со всем тем, такая скидка подтолкнет к повышению спроса на высококлассные модели Tesla. Большинство Model 3 и Y, благодаря предыдущему снижению цен в январе, могут рассчитывать на субсидию.

Генеральный директор автопроизводителя Илон Маск неоднократно заявлял в последние месяцы, что Tesla сосредоточится на снижении цен, чтобы стимулировать спрос. В 2022 году компания отгрузила клиентам 1,3 млн автомобилей – на 40,3% больше результата предыдущего года.

На прошлой неделе была представлена третья часть Генерального плана Tesla – с курсом на развитие устойчивой энергетики и планами производства 20 млн электромобилей в год до 2030 года. Однако мероприятие не впечатлило инвесторов, которые ожидали объявления о более доступном электромобиле — с конкретной стоимостью и датой выпуска. Ранее Маск рассказывал, что этот электрокар с автопилотом будет стоить $25 000 и появится к 2024 году.

Источник: Engadget