Новые батареи 4680, Tesla за $25 тыс. и новая Model S с разгоном до «сотни» менее чем за 2 с. Главные анонсы батарейного мероприятия Tesla Battery Day





В ночь на 23 сентября Tesla провела в Пало-Альто ежегодное собрание акционеров и долгожданное батарейное мероприятие Battery Day, посвященное последним достижениям и ближайшим планам. Мы собрали в одном месте ключевые анонсы.

Литий-ионный элемент нового формата 4680

Один из главных анонсов — нашумевшая принципиально новая батарея собственной разработки Tesla. Накануне в сеть попали фотографии прототипов элементов нового формата — дизайн подтвердился. Цилиндрический элемент нового формата 4680 (46 мм — диаметр, 80 мм — высота) использует запатентованную производителем бесконтактную/ширококонтактную (tabless) конструкцию, выделяющуюся более низкими значениями внутреннего сопротивления — вместо контактной пластины ток подается через широкий контакт по всему краю полоски электрода. Как рассказал Дрю Баглино, старший вице-президент подразделения, занимающегося разработкой силовых установок и батарей, инженеры Tesla сделали «лазерную гравировку» на катодной фольге в ячейке, чтобы создать «спираль с черепицей», что привело к сокращению длины прохождения заряда до 50 мм по сравнению с 250 мм в нынешних ячейках.

По сравнению с элементами формата 2170 (производятся Panasonic на Tesla Gigafactory 1 и устанавливаются в Model 3 и Model Y) новый форм-фактор обеспечивает пятикратный прирост энергоемкости, шестикратное увеличение мощности и позволит увеличить запас хода автомобилей Tesla на 16%. Также производитель говорит о снижении цены ячейки на 14% в расчете на один кВт·ч емкости. Более точной цены производитель не назвал, но ранее звучала цена $100 за кВт·ч емкости. Многие эксперты сходятся во мнении, что после достижения этого рубежа ($100/кВт·ч) наступит поворотный момент и цены на электрические модели опустятся до уровня традиционных машин с ДВС или даже ниже.

Tesla сама займется производством новых батарейных ячеек 4680. На презентации глава компании Илон Маск заявил, что компания «близка» к запуску пробного производства. В то же время массовое производство новых батарей Tesla, как мы узнали еще вчера, начнется только в 2022 году. В первую очередь они предназначены для будущих автомобилей Semi, Cybertruck и Roadster. При этом Tesla продолжит закупать батареи у сторонних производителей (Panasonic, LG, CATL и других), причем компания говорит об увеличении заказов и готовности покупать столько, сколько поставщики смогут продать.

Снижение цен на Powerpack

Днем ранее Tesla на 27% снизила цены на аккумуляторную систему резервного питания Powerpack — она подешевела с $172 тыс. до $125 тыс. (или до $539 за кВт·ч емкости).

Новый катодный завод Tesla

Tesla построит новый катодный завод для выпуска собственных аккумуляторов в Северной Америке, чтобы сократить затраты на цепочку поставок и упростить производство катодов. По словам Маска, нынешний процесс неэффективен, и компания придумала, как удешевить производство катодов на 76% и при этом снизить потребление воды до нуля. Маск не стал вдаваться в подробности, где и когда будет построен новый завод, но в начале своей презентации он повторил, что планирует построить заводы Gigafactory на всех континентах. Объявляя о строительстве Gigafactory 5 в Остине, штат Техас, Маск заявлял, что рассмотрит город Талса, штат Оклахома, для будущих проектов Tesla.

Новая версия Model S на трансмиссии Plaid

Tesla представила новую флагманскую Model S на полноприводной трансмиссии Plaid с тремя электродвигателями. Одновременно производитель подтвердил, что новинка выйдет не в этом году, как планировалось изначально, а в конце следующего.

На прошлой неделе прототип Model S Plaid прошел трассу Лагуна Сека за 1:30. Для сравнения, в прошлом году другой прототип Model S Plaid показал худшее время — 1:36.55, а Lucid Air ранее в этом месяце прошел круг за 1:33.

На сайте перечислены все ключевые характеристики новой Model S: Разгон с 0 до 100 км/ч — меньше 2 с. Максимальная скорость — 320 км/ч. Запас хода на одном заряде батареи — около 840 км. Время преодления отрезка длиной четверть мили — меньше 9 с. Стартовая цена — $139 990.



Аккумуляторы без кобальта

Tesla также анонсировала выпуск аккумуляторов с нулевым содержанием кобальта (самый дорогостоящий компонент в современных аккумуляторах электромобилей). Отказ от кобальта также решит важную этическую проблему. Увы, пока Tesla не называет даже примерных сроков появления таких аккумуляторов. Но можно вспомнить, что Panasonic не так давно заявила о планах выпустить такие аккумуляторы в ближайшие два-три года.

Народная Tesla за $25 тыс.

На презентации Tesla Model 3 в 2016 году глава компании Илон Маск пообещал, что электромобиль будет продаваться по доступной цене в $35 000. В итоге, как мы знаем, компании понадобилось три года, чтобы достичь этой цели и выпустить «народную» Tesla Model 3 за $35 000. В 2018 году Илон Маск заявил, что Tesla может выпустить электромобиль стоимостью $25 тыс. в следующие три года. Спустя год он еще раз упомянул об автомобиле Tesla за $25 тыс. и снова привел те же ориентировочные сроки — три года. Заключительным анонсом презентации Tesla Battery Day стала таинственная Tesla стоимостью $25 тыс., которая также получит полноценный автопилот. Имени у автомобиля пока нет, и никаких других подробностей компания не раскрыла, за исключением примерных сроков выпуска — и снова три года. К тому времени Tesla рассчитывает нарастить производство собственных батарей до необходимого уровня. Не исключено, что в конечном итоге этой таинственной Tesla за $25 тыс. станет электрический хэтчбек. Также ранее Илон Маск намекал, что запас хода на одном заряде составит не менее 320 км.

Галерея прототипов Tesla Semi, Roadster, Cybertruck и квадроцикла

На мероприятие Tesla Battery Day компания привезла прототипы готовящихся к выходу новинок — тягача Semi, спорткара Roadster, пикапа Cybertruck и квадроцикла к нему.

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