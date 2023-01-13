Tesla снизила цены на всю линейку электромобилей — в США они подешевели на $3-$21 тыс. (и это без субсидии $7,5 тыс.)

После Китая Tesla пересмотрела цены на автомобили в Европе, Канаде и США, и это именно тот редкий случай, когда корректировки произошли в пользу потребителей, причем крупнейший производитель электромобилей сделал приличный прайс-кат — на $3-$21 тыс. в зависимости от модели. Это приятно удивляет с учетом того, что в последние два года Tesla в основном повышала цены, и должна стимулировать продажи, которые сейчас несколько замедлились.

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В 2022 году Tesla отгрузила клиентам 1,3 млн авто — на 40,3% больше результата 2021 года и это едва ли не лучшие темпы роста во всей автомобильной индустрии. В то же время Tesla немного не дотянула до целевых 50%, в том числе из-за замедления спроса и экономического спада. Кроме того, конкуренция усиливается, особенно в Китае – в 2022 году китайская BYD продала вдвое больше электромобилей на аккумуляторах, чем Tesla (911 тыс. против 439 тыс.). В начале года Tesla снизила цены в Китае — отдельные модели стали на 40% дешевле, чем в США. Что иронично, этот прайс-кат вызвал массовые протесты в Китае, но в конце концов Tesla отказалась выплачивать компенсации недовольным покупателям, совершившим покупку до снижения цен. И вот сейчас автомобили Tesla подешевели в Европе и куда еще ощутимее в США — новые цены можно увидеть в онлайн конфигураторе на сайте компании.

Как обычно, наиболее сильно подешевели самые дорогие Model S Plaid (-$21 тыс. (15%) от старой цены) и Model X Plaid (-$19 тыс. (14%) от старой цены), однако «народный» компактный кроссовер Model Y не сильно от них отстал и подешевел на 20% или на $13 тыс., и это не зря — в начале 2023 года запасы Model Y в США достигли исторического максимума, теперь компания предлагает дополнительные стимулы.

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Model Y inventory в США является на все выше. Подробный дневной список здесь: https://t.co/EEzbJPvGLa В настоящее время, Model Y LR qualifies для $7,500 tax credit, а только если вы configure it with $3,000 7-seats option. Most buyers являются waiting to see what Tesla plans to do. pic.twitter.com/gPMXlicXRZ — Troy Teslike (@TroyTeslike) January 11, 2023

Новые цены на Tesla в США (без скидок)

Для большего удобства мы свели данные о старых и новых ценах в таблицу ниже:

Модель Старая цена Новая цена Разница Model 3 $46,990 $43,990 -$3k (-6%) Model 3 Performance $62,990 $53,990 -$9k (-14%) Model Y $65,990 $52,990 -$13k (-20%) Model Y Performance $69,990 $56,990 -$13k (-19%) Model S $104,990 $94,990 -$10k (-10%) Model S Plaid $135,990 $114,990 -$21k (-15%) Model X $120,990 $109,990 -$11k (-9%) Model X Plaid $138,990 $119,990 -$19k (-14%)

В США предусмотрена налоговая субсидия на электромобили в размере $7500, которая распространяется и на Model Y и делает эту модель еще более привлекательной — теперь она на $20 тыс. дешевле, чем вчера, при условии получения машины раньше середины марта, когда ожидается снижение налогового кредита до $3750.

Первоначально планировалось, что стартовая цена Model 3 будет $35 тыс., а Model Y — $40 тыс. И еще вчера вилка цен была от $46 990 до $65 990 (!), поэтому приятно видеть, что цены стали ближе к этим начальным значениям. Да, все еще не $35-$40 тыс. даже с учетом федеральной налоговой льготы, однако это близко и очень неплохо с учетом недавнего дефицита чипов и инфляции. В марте ожидается анонс платформы третьего поколения и следующего автомобиля Tesla — еще более доступного, чем Model 3 и Model Y. Ранее Илон Маск рассказывал, что этот электромобиль с автопилотом будет стоить $25 000 и появится к 2024 году. Ожидается, что снижение цен должно стимулировать спрос, однако есть другой момент — своими оригинальными «шутками» и экспертными оценками в Twitter CEO Tesla Илон Маск изрядно испортил свою репутацию и это также сказалось на имидже бренда. Акции Tesla в 2022 году упали на 65% — прошлый год оказался худшим с момента выхода на биржу в 2010 году, а Илон Маск на фоне резкого падения акций Tesla в конце декабря потерял немало состояния и стал первым в мире человеком, потерявшим более 200 миллиардов долларов состояние за один год, но с этим «достижением» даже попал в Книгу рекордов Гиннеса.