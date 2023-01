Tesla снизила цены на всю линейку электромобилей — в США они подешевели на $3-$21 тыс. (и это без субсидии $7,5 тыс.)

После Китая Tesla пересмотрела цены на автомобили в Европе, Канаде и США, и это именно тот редкий случай, когда корректировки произошли в пользу потребителей, причем крупнейший производитель электромобилей сделал приличный прайс-кат — на $3-$21 тыс. в зависимости от модели. Это приятно удивляет с учетом того, что в последние два года Tesla в основном повышала цены, и должна стимулировать продажи, которые сейчас несколько замедлились.

В 2022 году Tesla отгрузила клиентам 1,3 млн авто — на 40,3% больше результата 2021 года и это едва ли не лучшие темпы роста во всей автомобильной индустрии. В то же время Tesla немного не дотянула до целевых 50%, в том числе из-за замедления спроса и экономического спада. Кроме того, конкуренция усиливается, особенно в Китае – в 2022 году китайская BYD продала вдвое больше электромобилей на аккумуляторах, чем Tesla (911 тыс. против 439 тыс.). В начале года Tesla снизила цены в Китае — отдельные модели стали на 40% дешевле, чем в США. Что иронично, этот прайс-кат вызвал массовые протесты в Китае, но в конце концов Tesla отказалась выплачивать компенсации недовольным покупателям, совершившим покупку до снижения цен. И вот сейчас автомобили Tesla подешевели в Европе и куда еще ощутимее в США — новые цены можно увидеть в онлайн конфигураторе на сайте компании.

Как обычно, наиболее сильно подешевели самые дорогие Model S Plaid (-$21 тыс. (15%) от старой цены) и Model X Plaid (-$19 тыс. (14%) от старой цены), однако «народный» компактный кроссовер Model Y не сильно от них отстал и подешевел на 20% или на $13 тыс., и это не зря — в начале 2023 года запасы Model Y в США достигли исторического максимума, теперь компания предлагает дополнительные стимулы.

Model Y inventory в США является на все выше. Подробный дневной список здесь: https://t.co/EEzbJPvGLa

В настоящее время, Model Y LR qualifies для $7,500 tax credit, а только если вы configure it with $3,000 7-seats option. Most buyers являются waiting to see what Tesla plans to do. pic.twitter.com/gPMXlicXRZ

