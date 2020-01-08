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Илон Маск хочет, чтобы один из новых автомобилей Tesla был спроектирован силами исключительно китайских специалистов

Илон Маск хочет, чтобы один из новых автомобилей Tesla был спроектирован силами исключительно китайских специалистов

Илон Маск хочет, чтобы один из новых автомобилей Tesla был спроектирован силами исключительно китайских специалистов


Американский автопроизводитель Tesla не собирается ограничиваться одним лишь производством электрокаров на территории Китая. В ближайшем будущем компания планирует нанять команду из китайских дизайнеров, проектировщиков и инженеров, и задание для них уже есть. Об этом заявил глава Tesla Илон Маск, который прилетел в КНР по случаю передачи первых электрокаров, изготовленных на шанхайской Gigafactory, покупателям.

«Мы намерены продолжить по-крупному инвестировать в Китай, где будем производить не только Model 3, но и Model Y, а также будущие модели Tesla», — пообещал вначале Маск, после чего перешел к главному анонсу: «Я думаю, что будет суперкруто — поэтому мы так и поступим — создать в Китае дизайнерский и инженерный центр, чтобы силами исключительно китайских специалистов спроектировать автомобиль для продаж по всему миру… Китайское искусство — одно из сильнейших в мире, а потому разработанная в Китае Tesla, я полагаю, получит глобальное признание».

Предприниматель добавил, что «китайская Tesla», согласно предварительным планам автопроизводителя, будет «радикальным» и «неожиданным» автомобилем — как Cybertruck.

Помимо этого, в ходе своего выступления на Gigafactory 3 Маск поблагодарил шанхайских чиновников за сотрудничество, выразил благодарность работникам завода и первым покупателям электрокаров компании, изготовленных в Китае, а также… станцевал.

Источник: Electrek

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