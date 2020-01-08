Илон Маск хочет, чтобы один из новых автомобилей Tesla был спроектирован силами исключительно китайских специалистов





Американский автопроизводитель Tesla не собирается ограничиваться одним лишь производством электрокаров на территории Китая. В ближайшем будущем компания планирует нанять команду из китайских дизайнеров, проектировщиков и инженеров, и задание для них уже есть. Об этом заявил глава Tesla Илон Маск, который прилетел в КНР по случаю передачи первых электрокаров, изготовленных на шанхайской Gigafactory, покупателям.

«Мы намерены продолжить по-крупному инвестировать в Китай, где будем производить не только Model 3, но и Model Y, а также будущие модели Tesla», — пообещал вначале Маск, после чего перешел к главному анонсу: «Я думаю, что будет суперкруто — поэтому мы так и поступим — создать в Китае дизайнерский и инженерный центр, чтобы силами исключительно китайских специалистов спроектировать автомобиль для продаж по всему миру… Китайское искусство — одно из сильнейших в мире, а потому разработанная в Китае Tesla, я полагаю, получит глобальное признание».

Предприниматель добавил, что «китайская Tesla», согласно предварительным планам автопроизводителя, будет «радикальным» и «неожиданным» автомобилем — как Cybertruck.

Помимо этого, в ходе своего выступления на Gigafactory 3 Маск поблагодарил шанхайских чиновников за сотрудничество, выразил благодарность работникам завода и первым покупателям электрокаров компании, изготовленных в Китае, а также… станцевал.

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2020

Источник: Electrek