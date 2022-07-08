Tesla убрала физический «ключ»-брелок из новых поставок Model S и Model X стоимостью более 100 тыс. — и продает его отдельно за дополнительные $175

Tesla часто называют Apple мира автомобилей и не зря — их подходы к ведению бизнеса во многом схожи. И если кто способен потягаться с купертиновским гигантом в умении зарабатывать на аксессуарах, то это Tesla.

С тех пор как Tesla выпустила Model S в 2012 году и Model X в 2015 году, оба эти электромобиля поставлялись на рынок с физическими «ключами»-брелоками в виде маленького плотника. Следовательно, клиенты при покупке получали физический «ключ» для доступа к своему авто дополнительно к цифровому — фирменному мобильному приложению. Теперь это изменилось — с 1 июля 2022 года новые Tesla Model X и Model S поступают покупателям без физических «ключей»-брелоков.

Теперь такой «ключ» — дополнительная опция, за которую нужно доплачивать. Цена аксессуара в онлайн-магазине Tesla составляет $175 в США и $225 в Канаде.

Как и в случае с удалением поясничной опоры с пассажирских сидений у Model 3 и Model Y в прошлом году, а также недавним удалением зарядки Tesla объяснила во внутреннем электронном письме сотрудникам, что большинство владельцев используют свое мобильное устройство в качестве ключа, а отказ от брелока позволит уменьшить количество электронных отходов. То есть, да, в этом случае тоже забота об экологии.

Оба премиальных электромобиля, которые стоят в США свыше $100 тыс. (цена Model S начинается от $104 990, а Model X — от $120 990), также можно разблокировать еще двумя способами, за которые не нужно платить — ключ-карта и мобильное приложение. Каждый новый автомобиль Tesla поставляется с двумя ключ-картами.