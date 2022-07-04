У Tesla впервые за два года упали продажи — «помогли» вспышка коронавируса и остановка завода в Шанхае

2 июля Tesla отчиталась о количестве производимых и реализуемых во втором квартале 2022 года электромобилей — в течение апреля-июня клиентам было отгружено в общей сложности 254 695 автомобилей, и это на 18% меньше результата первого квартала. Этот отчет знаменует собой конец почти двухлетней серии рекордных квартальных продаж для компании Илона Маска, что объясняется главным образом длительной остановкой завода Giga Shanghai в Шанхае из-за вспышки коронавируса.

До сих пор спрос на электромобили Tesla оставался стабильно высоким и ежеквартально компания Илона Маска ставила новые рекорды по продажам вопреки глобальному дефициту чипов и общему спаду производства. Однако недавняя остановка завода Giga Shanghai ощутимо ударила по бизнесу — 22-дневный простой фабрики Tesla в Шанхае из-за карантинных ограничений в связи с распространением COVID-19 оказался самым длинным с момента начала производства в конце 2019 года и повлек за собой сокращение производства на более чем 50 (согласно оценке Reuters, основанной на планах производства Tesla). И, конечно, это сказалось на результатах квартала.

Объем автомобилей Tesla, выпущенных и доставленных клиентам по итогам второго квартала 2022 года

Автомобили Число выпущенных авто, единиц Число доставленных авто клиентам, единиц Доля приобретенных авто в лизинг, % Model S/X 16 411 16 162 12 Model 3/Y 242 169 238 533 3 Вместе 258 580 254 695 4

По-прежнему большую часть в структуре продаж составляют более доступные Model 3 и Model Y, которые делят одну платформу — 238 533 штук, или 93,7% от общего объема. В то же время, премиальных Model S/X за квартал было продано 16 162 единиц.

Динамика продаж Tesla — по кварталам с 2020 года

Китай сыграл решающую роль в подъеме компании до статуса одного из самых дорогих автопроизводителей в мире. Недавно компания Илона Маска удерживала титул самой дорогой публичной компании на автомобильном рынке, однако из-за инфляции в США акции Tesla с начала года значительно потеряли в цене вместе с акциями «большой пятерки» IT-компаний FAANG. Ранее Tesla сообщала, что за 2021 год завод в Шанхае выпустил 484 100 автомобилей. Ожидается, что по итогам 2022 года Giga Shanghai, крупнейший по мощности, выпустит около 800 тыс. авто. Ранее сообщалось, что после запуска второй Giga Shanghai (скорее всего, это произойдет в конце 2023 года), общая мощность заводов Tesla в Китае составит 1,5 млн машин в год.

Динамика производства автомобилей Tesla — в разрезе кварталов с 2020 года.

Во время конференц-звонка с инвесторами по итогам первого квартала, когда Tesla впервые получила более $3 млрд чистой прибыли , CEO Илон Маск выразил надежду, что Tesla отгрузит клиентам 1,5 млн машин по итогам 2022 года. Это совпадает с предварительными оценками отраслевых наблюдателей.

В марте-апреле Tesla с интервалом в две недели открыла два новых завода — первый европейский Giga Berlin-Brandenburg и еще один в США Giga Texas. На обоих уже началось серийное производство компактного кроссовера Model Y, сейчас автопроизводитель постепенно увеличивает темпы производства. Причем Giga Texas выпускает Model Y с новой конструкцией и элементами 4680 собственной разработки (аккумуляторный блок выступает частью конструкции кузова, соединяющего переднюю и заднюю части днища). Теоретически эти два новых завода могут компенсировать спад производства в Китае. В конце июня Илон Маск в одном из интервью заявил, что эти заводы сейчас «сжигают миллиарды долларов» из-за нехватки аккумуляторов и перебоев в поставках из Китая, поэтому все будет зависеть от того, насколько быстро Tesla сможет решить проблемные вопросы.

В настоящее время Tesla, как и другие мировые бренды, испытывает значительное инфляционное давление в сфере сырья и логистики, что негативно влияет на ценовую политику. В прошлом месяце Tesla в очередной раз подняла цены на всю линейку электромобилей – сильнее всего подорожали «дальнобойные» конфигурации, набросившие $6 тыс. до предварительной цены. В то же время, Илон Маск подтвердил сокращение штата на фоне иска о незаконном освобождении от эксработников.

Полный финансовый отчет со всеми подробностями, как всегда, будет опубликован только в конце месяца. Но с третьего квартала 2019 года Tesla стабильно остается прибыльной и продолжает бить рекорды — увидим, удастся ли компании Илона Маска компенсировать этот существенный спад продаж повышением цен и сокращением операционных расходов.