SpaceX сокращает 10% персонала

Вчера вечером космическая компания Илона Маска SpaceX произвела первый запуск в этом году, в рамках которого ракета-носитель успешно вывела на орбиту финальную партию из десяти коммуникационных спутников для спутникового провайдера Iridium Communications. Но вскоре после этого пришла довольно неожиданная новость о планируемом сокращении рабочих мест. В частности, SpaceX готовится сократить 10% сотрудников. На данный момент штат производителя многоразовых ракет Falcon 9 насчитывает около 6000 человек. То есть, под сокращения попадают около шестисот сотрудников.

В SpaceX объяснили решение следующим образом:

«Чтобы и дальше успешно оказывать услуги клиентам, а также преуспеть в создании межпланетных кораблей и глобального спутникового интернета, SpaceX должна стать скромнее».

В прошлом месяце издание WSJ сообщало, что SpaceX должна вскоре получить дополнительные $500 млн инвестиций в рамках очередного раунда финансирования, которые повысят ее оценку до $30,5 млрд. Эти средства как раз предназначаются для реализации упомянутого проекта глобального спутникового интернета Starlink.

О каких-либо финансовых или любых других проблемах у SpaceX не сообщалось, так что вдруг услышать о сокращении 10% персонала было достаточно неожиданно. Можно отметить, что всем, кто подпадает под сокращения, компания выплатит пособие и заплату за восемь недель, а также обязуется помочь с переобучением и поисками нового места работы.

Источник: TechCrunch