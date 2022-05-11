Tesla вскоре может приостановить продажи некоторых моделей электромобилей, которые уже раскупили более чем на год вперед — Илон Маск

Электромобили стали еще популярнее. Особенно из-за повышения цен на топливо, вызванного войной рф в Украине. Спрос возрос и на машины Tesla. В марте это привело к тому, что многие модели в США уже были распроданы до 2023 года. И это несмотря на повышение цен на всю линейку Tesla за последние 2 года.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Теперь компания Илона Маска рассматривает возможность прекращения приема заказов на некоторые модели. Об этом сам генеральный директор Tesla сообщил во время интервью на конференции FT Future of Cars, передает Electrek.

«Спрос сейчас до нелепого превышает производство. Мы, вероятно, ограничим или просто прекратим прием заказов на некоторое временя, потому что определенные сроки (для доставки новых заказов) истекают более чем через год», — сказал Маск.

Его комментарий прозвучал после того, как Tesla изменила сроки доставки некоторых из своих самых популярных автомобилей в США. График поставки базовой Model Y теперь с февраля по май 2023 года. Более дорогие версии автомобиля, такие как Model Y Performance, — с июля по сентябрь 2022 года.

Но можно ускорить этот процесс, добавив некоторые опции. Например, если к базовой Model Y (Long Range AWD) добавить 20-дюймовые колеса (стоят дополнительно 2 тысячи долларов), то сроки поставки будут более быстрыми — с ноября 2022 года по февраль 2023 года.