Тест 180 видеокарт в честь юбилея PC Games Hardware: NVIDIA RTX 5090 на 2477% быстрее Radeon HD 5870

Вадим Карпусь

Тест 180 відеокарт на честь ювілею PC Games Hardware: NVIDIA RTX 5090 на 2477% швидша за Radeon HD 5870

Немецкий сайт PC Games Hardware празднует свое 25-летие. По случаю юбилея команда PCGH решила отметить событие своим лучшим способом — масштабным тестированием видеокарт. Сам по себе факт их регулярных обзоров не является новостью, ведь они всегда держат руку на пульсе современных аппаратных и программных обновлений. Но юбилейное тестирование охватывает разнообразные модели с 2009 по 2025 год. Так что можно взглянуть на 16-летние видеокарты в связке с современными процессорами и оценить прогресс в этой области.

В тест вошли 180 видеокарт с поддержкой DirectX 11, поэтому на одних и тех же графиках можно увидеть старые Radeon HD 5870 и GeForce GTX 480 рядом с современными флагманами. И результаты здесь — не только о «сырой» производительности. Старые игровые движки и ограничения CPU часто уменьшают разрыв в быстродействии. На бумаге разница между картами огромная, но в реальных играх отставание старых GPU уменьшается, когда включаются узкие места движков.

Данные четко показывают ключевые архитектурные изломы: Terascale → GCN, Kepler → Maxwell, GCN → RDNA. Архитектура Maxwell решила проблемы Kepler с энергопотреблением и заметно подняла эффективность. RDNA полностью перестроила дизайн шейдеров у AMD, а RDNA 2 принесла Infinity Cache, что позволило стабилизировать частоту кадров без необходимости в широких шинах памяти.

В 2025 году архитектура RDNA 4 улучшила трассировку лучей, но не показывает скачка в растровой производительности. У Nvidia апгрейд Blackwell после Ada оказался меньше, чем в предыдущих поколениях, поэтому все большую роль играет технология генерации кадров. На рынке снова появляется Intel: от единственной Arc A380 компания расширила линейку до нескольких видеокарт среднего сегмента, что хорошо иллюстрирует, как драйверы и поддержка API влияют на реальную производительность со временем.

PCGH использовали разогнанный тестовый стенд на базе процессора Core i9-14900KSчтобы минимизировать влияние процессора. Но даже так некоторые игры ограничивали потенциал современных GPU. Базовой точкой отсчета стала первая DirectX 11-карта — Radeon HD 5870.

Тест 180 відеокарт на честь ювілею PC Games Hardware: NVIDIA RTX 5090 на 2477% швидша за Radeon HD 5870
Результаты теста производительности 180 видеокарт PC Games Hardware

Еще один тренд — объем видеопамяти. Старые видеокарты с 3-4 ГБ быстро упираются в лимит даже в DX11. Сегодня минимум для плавного гейминга — 8 ГБ, тогда как модели с 12-16 ГБ позволяют играть на высоких настройках без подлагиваний. Вывод простой: новая архитектура, достаточно памяти и качественные драйверы важнее «сухого» количества шейдерных блоков.

PCGH поделились лишь сводным синтетическим графиком, но также протестировали четыре популярные игры. Это позволяет увидеть, как изменения архитектуры реально повлияли на игровые бенчмарки.

Этот масштабный тест PC Games Hardware показывает, насколько далеко продвинулась индустрия компьютерной графики за 16 лет — от первых DirectX 11-карт до RTX 5090. Для геймеров главный урок прост: мощность GPU — это не только «терафлопсы», а баланс между архитектурой, видеопамятью, драйверами и новыми технологиями.

Источник: videocardz, pcgameshardware

