Вышел Intel Core i9-14900KS – первый в мире настольный процессор с частотой 6,2 ГГц (и ценой $700)

Intel установила новый рекорд частоты для серийного настольного процессора. Компания представила процессор Core i9-14900KS, который может достигать штатной частоты до 6,2 ГГц без разгона, что делает его самым быстрым (учитывая частоту) CPU для настольных ПК, доступным потребителям. Тем самым Intel побила свой прошлогодний рекорд частоты настольного процессора, который составлял 6,0 ГГц.

Процессор Intel Core i9-14900KS ─ это представитель семейства 14-го поколения (Raptor Lake). Он имеет 24 вычислительных ядра (8 производительных и 16 эффективных) и поддерживает 32 потока инструкций. Чип оснащен 36 МБ кэш-памяти Intel Smart Cache и поддерживает 20 линий PCIe (16 линий PCIe 5.0 и четыре линии PCIe 4.0). В Turbo-режиме процессор способен достигать частоты 6,2 ГГц благодаря поддержке Intel Thermal Velocity Boost. Из-за высокой штатной частоты показатель PBP увеличился со 125 Вт (у Core i9-14900K с частотой 6,0 ГГц) до 150 Вт.

Новый процессор Core i9-14900KS совместим с материнскими платами на базе чипсетов Z790 и Z690. Для его использования Intel рекомендует обновить BIOS. Для этого чипа заявлена поддержка до 192 ГБ памяти DDR5 5600 MT/с или DDR4 3200 MT/с.

Процессор Intel Core i9-14900KS уже поступил в продажу по рекомендованной цене $699. Вскоре он также появится в готовых системах от OEM-партнеров Intel.

Источник: Intel

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