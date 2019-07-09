Тестировщики рассказали об отличиях между собственной ОС Huawei HongMeng и оболочкой EMUI на базе Android
Ранее уже сообщалось, что компания Huawei работает над собственной мобильной операционной системой под названием HongMeng OS (также известной как Oak OS), которая находится на завершающей стадии разработки и даже тестируется на 1 млн смартфонов. В том числе, компания проводит внутреннее тестирование операционной системы на смартфоне Huawei Mate 30.
И теперь некоторые из первых тестеров ОС HongMeng рассказали, как эта новая операционная система от Huawei отличается от собственного пользовательского интерфейса EMUI на базе Android, который в настоящее время используется компанией. Отмечается, что Huawei добавила новую загрузочную анимацию, и ОС поддерживает гибкие индивидуальные настройки в соответствии с предпочтениями пользователя. Кроме того, пользователь может настроить экран с помощью виджетов, а также экран блокировки с несколькими вариациями распоряжения элементов.
Иконки были переработаны, и компания добавила множество анимаций, чтобы они выглядели более привлекательно. Также сообщается, что в целом система работает достаточно гладко. Компания Huawei внедрила новую панель уведомлений и большое окно поиска. В настройках также есть новый режим напоминания, и ОС содержит совершенно новый рингтон. Что касается интерфейса камеры, он довольно прост по сравнению с Huawei P30 и предлагает меньше элементов управления.
Тестеры также говорят, что есть еще ряд функций, которые нельзя использовать. Пока неизвестно, заблокированы ли функции из-за ограничений конфиденциальности или компания всё ещё работает над ними.
Ранее сообщалось, что HongMeng OS работает примерно на 60% быстрее, чем Android. Компания подтвердила, что ОС HongMong не ограничивается только мобильной сферой применения. Она будет работать на широком спектре устройств, включая маршрутизаторы, сетевые коммутаторы, планшеты, компьютеры и центры обработки данных. Huawei стремится создать единую операционную систему для всех своих продуктов.
Источник: gizmochina
- О том, что в недрах Huawei разрабатывается собственная альтернатива американской операционной системе, было известно уже некоторое время. Весной этого года глава китайского технологического гиганта Ричард Ю заявил, что его компания готова перейти c Android и Windows на собственную ОС уже в этом году.
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- А последующие события с запретом доступа к американским технологиям только ускорили процесс разработки и внедрения собственной мобильной операционной системы Huawei, которая известна под названием HongMeng.