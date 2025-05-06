Tether готовит продвинутую ИИ-среду, «способную адаптироваться и развиваться» на разном оборудовании и устройствах

Эмитент крупнейшего стейблкоин в мире Tether анонсировал платформу искусственного интеллекта. Она будет поддерживать платежи в основных криптовалютах, включая USDT и Bitcoin. Tether AI, по словам генерального директора Tether Паоло Ардоино, разработан для обеспечения «персонального бесконечного интеллекта». Ардоино отметил, что платформа не будет использовать API-ключи и не будет зависеть от централизованных точек управления. Также Tether AI сможет адаптироваться и развиваться на «любом оборудовании и устройстве» Что все это означает на практике — пока загадка.

«Полностью открытая ИИ-среда исполнения, способная адаптироваться и развиваться на любом оборудовании и устройстве — без API-ключей, без единой точки отказа, полностью модульная и сложная, с интеграцией WDK для поддержки платежей в USD₮ и биткоинах. Технология Tether AI позволит создать безудержную одноранговую сеть миллиардов ИИ-агентов», — написал Ардоино.

Накануне он заявил, что Tether планирует в течение года представить в США новый стейблкоин, привязанный к доллару. Компания поддерживает закон GENIUS, который позволит эмитентам стейблкоинов работать в США, если они согласятся сотрудничать с правоохранительными органами. В то же время Tether решила не подавать заявку на легализацию USDT в ЕС согласно новым правилам Регламента рынков криптоактивов (MiCA).