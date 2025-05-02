Tether покидает рынок ЕС из-за новых ограничений MiCA

Генеральный директор компании Tether Паоло Ардоино, эмитента крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, прокомментировал решение не подавать заявку на регистрацию в соответствии с Регламентом рынков криптоактивов (MiCA) в странах Европейского Союза. Tether не планирует адаптировать свой стейблкоин, который привязан к доллару США, к требованиям ЕС. Это может привести к тому, что европейские биржи могут прекратить торговлю с использованием USDT. Например, Kraken уже перевела USDT в режим «только для продажи» в странах Европейской экономической зоны, а Crypto.com планирует делистинг 10 стейблкоинов с начала текущего года.

По словам Ардоино, требования MiCA, в частности хранение 60% резервов стейблкоинов в наличных в европейских банках, являются «очень опасными». По его мнению, такие правила могут угрожать не только Tether, но и мелким и средним банкам в Европе, которые могут «обанкротиться» из-за этих требований.

Ардоино также раскритиковал Европейский центробанк, заявив, что его приоритетом является продвижение цифрового евро для усиления контроля над финансовыми операциями граждан.

Tether недавно переместила штаб-квартиру в Сальвадор и рассматривает возможность создания отдельного стейблкоина для США, если американское законодательство станет более благоприятным для криптовалют.

USDT доминирует с долей рынка 66%. В первом квартале 2025 года, общие активы Tether составляли $149 млрд. Через Tether Investments компания активно вкладывает средства в искусственный интеллект, энергетику и связь. Количество новых кошельков выросло примерно на 46 миллионов, что на 13% больше, чем в предыдущем квартале.

Источник: Cointelegraph