Tether нанял бывшего главного криптоспециалиста Белого дома

Tether назначил Бо Хайнза, бывшего советника по вопросу криптовалют в администрации Трампа, стратегическим консультантом по вопросам стратегии в США. Хайнз помогал формировать закон GENIUS Actчто касается стейблкоиныво время своей работы в Белом доме и покинул пост на прошлой неделе.

Таким образом компания-эмитент крупнейшего стейблкоина USDT пытается усилить свое присутствие в США. Генеральный директор Паоло Ардоино заявил, что законодательный опыт Хайнза будет очень ценным.

В новой роли Хайнз будет тесно сотрудничать с командой руководства Tether для формирования и выполнения стратегии компании по выходу на рынок США, культивируя конструктивные отношения с политиками и заинтересованными сторонами индустрии.

Tether реинвестировал почти $5 млрд в экономику США через Tether Investments. USDT остается господствующей стабильной монетой с рыночной капитализацией $167 млрд (для сравнения, сравнительно USDC от Circle имеет $68 млрд).

Источник: Tether